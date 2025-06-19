緯創董座林憲銘：AI不僅是產品 更是國力象徵、強化關鍵

代工大廠緯創（3231）19日在竹北舉辦「全球營運總部」暨竹北AI園區開幕典禮，並由緯創董事長林憲銘、總經理林建勳親自主持，而現場也邀請到多名產業界大咖到場見證，而長期支持緯創的副總統蕭美琴也到場聲援。面對緯創未來發展，林憲銘坦言，AI不僅僅是一項產品，更是國力的象徵與強化的關鍵，而此次竹北智慧園區正式完工啟用，代表了緯創對人工智慧（AI）領域的重視，也是團隊為了推動臺灣在人工智慧（AI）領域的發展，邁出的重要一步。

林憲銘指出，臺灣擁有強大的半導體和ICT產業基礎，這將有助於提升臺灣在國際市場上的地位。他提到，隨著AI技術的迅速發展，若不積極參與，臺灣可能會被其他國家所取代。因此，建立夥伴關係並善用全球資源變得極為重要。

林憲銘表示，緯創的目標不僅是設備的提供，而是希望透過這些設備促進AI的應用，為臺灣開創新的機遇，並希望藉此發展可以帶動其他產業的成長。他強調，未來的十到二十年內，AI會是各行各業發展的核心，而臺灣在這方面也必須有所準備。