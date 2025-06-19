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蕭副總統：AI是現在進行式 台灣引領關鍵角色

中央社／ 台北19日電

副總統蕭美琴今天出席代工廠緯創竹北AI（人工智慧）園區開幕典禮表示，AI是現在進行式，台灣不只處於引領AI新時代的關鍵角色，也正用更科技、更智慧的方式，在AI領域創造一套全新的社會運作模式。

蕭副總統指出，緯創全球營運總部及AI智慧園區的啟用，是一個非常重要的時刻，不僅象徵企業發展的里程碑和台灣科技能量備受肯定，更是一個對未來承諾的啟動。這不僅是一個園區、一家公司的進步，更是對台灣未來技術持續往前走的承諾、對人才培育養成的承諾，以及對台灣能夠繼續在世界上壯大的承諾。

她說，AI技術正快速演進，重塑全球經濟及產業發展，帶來挑戰但也身負重任。台灣不只處於引領AI新時代的關鍵角色，也正用更科技、更智慧的方式，在AI領域創造一套全新的社會運作模式。

蕭副總統強調，AI不是未來，而是現在進行式，也是正在改變世界的力量。為了打造真正有價值、有競爭力的解決方案，需要建構從晶片平台、韌體到應用服務的完整生態系。

蕭副總統說，台灣是全球AI發展的重要推手，擁有全球最完整且靈活的供應鏈，結合完整上、中、下游供應商，形成數十年來透過跨業串聯、創新及產官學共同參與所累積的黃金優勢。

蕭副總統表示，在美方欲扮演AI領導及再工業化角色中，強大的台灣不可或缺。總統賴清德提出國家發展的5大信賴產業，其中AI產業是關鍵之一，政府將持續全力支持國內產業需求，確保台灣在全球AI供應鏈的關鍵戰略地位，並繼續成為全世界最信賴的國際夥伴。

她進一步指出，AI不只是科技產業，政府希望它能賦予百工百業更多能量，包含服務業、傳統產業，以及教育、醫療、學習等各個領域，讓各行業都能有鮮明的進展。未來除了科技領先，更要透過AI發展創造新價值，引領時代，回應社會面臨的各式問題，例如教育、醫療、金融、交通、淨零，甚至是國家安全等重大議題，共同實現永續與創新的願景

蕭副總統說，期待AI能串連台灣各個領域一起成長，持續在世界上打造新的亮眼奇蹟，為台灣打造更具韌性、更有溫度、更有願景的科技環境。

願景 AI

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