緯創4巨頭齊聚！攜手為竹北新總部揭幕 AMD、輝達都來了

代工大廠緯創（3231）19日在竹北舉辦「全球營運總部」暨竹北AI園區開幕典禮，並由多位高管親自到場主持，而被視為緯創集團內部最重要「4大巨頭」，包括緯創董事長林憲銘、總經理林建勳、旗下伺服器子公司緯穎（6669）董事長洪麗寗及啟碁（6285）董事長暨策略長謝宏波等團隊代表，也全都到場。此次緯創在竹北興建的「全球營運總部」，也是集團成立25年以來，最大規模的投資案，而現場吸引大批產業界代表出席與會，包括輝達（NVIDIA）以及超微（AMD）等重要合作夥伴也都驚喜現身，引發市場關注。

據悉，緯創經營團隊、以及旗下多名主管，也全都於會場現身，包括緯創幕僚長林福謙、緯軟（4953）等代表都到場同賀，而作為緯創集團在產業界的合作夥伴，包括富理仕、智邦（2345）、華邦電子（2344）、美商超微台灣分公司，以及新唐科技總經理楊欣龍、聯華電子（2303）榮譽副董事長宣明智、勤誠（8210）董事長陳美琪、旺宏電子（2337）董事長吳敏求、知名建築師吳瑞榮等業界代表，也都親自到場支持。

面對竹北營運總部未來的發展，緯創董事長林憲銘於致詞時坦言，臺灣擁有強大的半導體和ICT產業基礎，這將有助於提升臺灣在國際市場上的地位。他也提到，隨著AI技術的迅速發展，若不積極參與，臺灣可能會被其他國家所取代。因此，建立夥伴關係並善用全球資源變得極為重要。