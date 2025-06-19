快訊

多所大學禁用廠牌行動電源 他帶去日本旅遊充電竟爆炸燒掉民宿地板

錯過替哥哥換位機會！印航空難奇蹟倖存者飽受折磨：希望沒活下來

中國漫記／稀土制裁延燒至台灣 半導體業能全身而退？

AI 驅動金屬零件與散熱產業轉型 下半年水冷供應鏈營運拚倍增

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI伺服器需求爆發，正悄然翻轉過往被視為夕陽產業的金屬零件與散熱供應鏈。法人指出，隨著CSP客戶對金屬零件精密度與可靠度要求日益嚴苛，具備差異化製程能力的台廠正加速技術轉型，切入AI供應鏈者獲利能力顯著升級。

金屬零件方面，據法人分析，勤誠（8210）憑藉與CSP共同設計能力與快速量產實力，成功打入HGX新客戶，ASIC機櫃市占提升，同時切入功能性機櫃產品，儘管面臨關稅與匯率雙重逆風，營運仍維持高速成長態勢，可望延續至2026年。

散熱領域則由雙鴻（3324）領銜，憑藉伺服器水冷組件供應優勢，旗下CDM產品搶得輝達（NVIDIA）RVL市占，並於新一代GB300平台爭取水冷板訂單，在氣冷轉水冷的趨勢帶動下，2025～2026年營收動能可望持續走高，皆獲得「買進」評等。

展望下半年，四大CSP資本支出預估年增41%至3,060億美元，加上USMCA機制下，墨西哥出口至美國的伺服器產品可免關稅，有助消弭出貨壓力。

以目前AI嚴重供不應求的狀況，AI 伺服器出貨狀況與台積電（2330） CoWoS 產能具有高度連動性。預期在 CoWoS產能持續提升下，今年下半年單季出貨量可達萬櫃以上水準，帶動相關組件出貨動能。

在AI伺服器散熱技術升級潮下，水冷系統滲透率加速提升。原先市場預期NVIDIA新平台GB300若延續Cordelia架構，將有助提升單一Compute tray的水冷模組產值，惟實際改採Bianca架構，使得水冷價值提升空間略有收斂。不過，隨著良率問題逐步排除，有望帶動GB系列出貨放量，成為支撐水冷需求成長的主軸。

法人指出，由於水冷模組單價為氣冷的3至5倍，在AI伺服器出貨預期倍增的帶動下，相關水冷供應商營運動能強勁。預估2025年下半年，水冷業務營收將出現明顯HoH倍增成長，主要受惠廠商包括奇鋐（3017）、雙鴻與富世達（6805）。

雙鴻 伺服器 AI

延伸閱讀

jpp出貨旺 AI機櫃供不應求

前瞻Q3台股 統一投信：靠三本柱撐腰

台中大雅第6公墓遷葬祈福 將轉型成綠地公園

奇鋐、雙鴻 認購放閃

相關新聞

黃仁勳驚喜露面！親自釋1分鐘影片 談 AI、大讚緯創表現

代工大廠緯創（3231）19日在竹北舉辦「全球營運總部」暨竹北AI園區開幕典禮，並由緯創董事長林憲銘、總經理林建勳親自主...

彬台股東會／看旺自動化商機 營收、獲利雙增長可期

彬台（3379）19日召開股東會，由董事長洪振攀主持。彬台表示，自動化的機械手功能開發為未來研發製造發展主軸，今年營收與...

緯創董座林憲銘：AI不僅是產品 更是國力象徵、強化關鍵

代工大廠緯創（3231）19日在竹北舉辦「全球營運總部」暨竹北AI園區開幕典禮，並由緯創董事長林憲銘、總經理林建勳親自主...

緯創4巨頭齊聚！攜手為竹北新總部揭幕 AMD、輝達都來了

代工大廠緯創（3231）19日在竹北舉辦「全球營運總部」暨竹北AI園區開幕典禮，並由多位高管親自到場主持，而被視為緯創集...

緯創竹北 AI 園區開幕 董座林憲銘：助力台灣駕馭 AI

緯創（3231）19日舉行全球營運總部竹北AI園區開幕典禮，緯創董事長林憲銘表示，未來AI是國力的象徵，國家的力量來自如...

緯創迎新產能！竹北新廠開幕 董座林憲銘親自率隊現身

代工大廠緯創（3231）位於竹北的全新AI伺服器產線已正式完工，團隊除了同步將「全球營運總部」喬遷至新竹縣竹北AI智慧園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。