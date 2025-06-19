AI 驅動金屬零件與散熱產業轉型 下半年水冷供應鏈營運拚倍增

AI伺服器需求爆發，正悄然翻轉過往被視為夕陽產業的金屬零件與散熱供應鏈。法人指出，隨著CSP客戶對金屬零件精密度與可靠度要求日益嚴苛，具備差異化製程能力的台廠正加速技術轉型，切入AI供應鏈者獲利能力顯著升級。

金屬零件方面，據法人分析，勤誠（8210）憑藉與CSP共同設計能力與快速量產實力，成功打入HGX新客戶，ASIC機櫃市占提升，同時切入功能性機櫃產品，儘管面臨關稅與匯率雙重逆風，營運仍維持高速成長態勢，可望延續至2026年。

散熱領域則由雙鴻（3324）領銜，憑藉伺服器水冷組件供應優勢，旗下CDM產品搶得輝達（NVIDIA）RVL市占，並於新一代GB300平台爭取水冷板訂單，在氣冷轉水冷的趨勢帶動下，2025～2026年營收動能可望持續走高，皆獲得「買進」評等。

展望下半年，四大CSP資本支出預估年增41%至3,060億美元，加上USMCA機制下，墨西哥出口至美國的伺服器產品可免關稅，有助消弭出貨壓力。

以目前AI嚴重供不應求的狀況，AI 伺服器出貨狀況與台積電（2330） CoWoS 產能具有高度連動性。預期在 CoWoS產能持續提升下，今年下半年單季出貨量可達萬櫃以上水準，帶動相關組件出貨動能。

在AI伺服器散熱技術升級潮下，水冷系統滲透率加速提升。原先市場預期NVIDIA新平台GB300若延續Cordelia架構，將有助提升單一Compute tray的水冷模組產值，惟實際改採Bianca架構，使得水冷價值提升空間略有收斂。不過，隨著良率問題逐步排除，有望帶動GB系列出貨放量，成為支撐水冷需求成長的主軸。

法人指出，由於水冷模組單價為氣冷的3至5倍，在AI伺服器出貨預期倍增的帶動下，相關水冷供應商營運動能強勁。預估2025年下半年，水冷業務營收將出現明顯HoH倍增成長，主要受惠廠商包括奇鋐（3017）、雙鴻與富世達（6805）。