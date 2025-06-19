緯創竹北 AI 園區開幕 董座林憲銘：助力台灣駕馭 AI

緯創（3231）19日舉行全球營運總部竹北AI園區開幕典禮，緯創董事長林憲銘表示，未來AI是國力的象徵，國家的力量來自如何駕馭AI，緯創將以AI園區作為起點，布建未來十年、甚至20年產業所需的設備與力量，助力台灣駕馭AI，開拓新的里程碑。

除副總統蕭美琴親自到場參與開幕典禮，包括義隆電子（2458）董事長葉儀皓、旺宏（2337）董事長吳敏求、可成（2474）董事長洪水樹、緯穎（6669）董事長洪麗寗、輝達台灣分公司總經理Chris Liu、聯發紡織（1459）董事長葉清澤等，共30多位緯創供應商與合作夥伴均出席祝賀。

林憲銘致詞時表示，感謝所有夥伴、中央政府及地方政府，協助緯創建立AI園區，緯創在這裡開始另外一段新的旅程，也已體會到AI不只是一個產品，未來AI是國力的象徵，國家的力量來自如何駕馭AI。

林憲銘說，緯創很幸運成為AI產業的設備提供者，但我們的目標不是只有提供設備，希望能透過所提供的設備，促進台灣AI應用發展，變成「真正的駕馭AI」。

林憲銘表示，台灣今天能有這樣的國際能見度，半導體、ICT產業發展及台灣本身韌性，都扮演不可或缺的角色，下一波AI時代帶來的大好產業商機，若無法跟上，也將無法掌握，這也是緯創建立AI園區的關鍵。

林憲銘指出，緯創在硬體背後布建許多基礎建設，是由數位孿生等軟體串起的，透過AI算力及早預測未來可能的狀況，接下來將以AI園區作為起點，布建未來十年、甚至20年產業所需的設備與力量。

林憲銘說，竹北AI園區是緯創這幾年在台灣最大的投資，但因台灣資源有限，善用台灣資源的同時，緯創也布局全球，攜手夥伴將影響力拓展至全球每個地方，這也是台灣企業領導者共同的願望。

林憲銘也說，緯創走到今天，已經達到一個重要里程碑，有足夠力量能貢獻給台灣與全世界，希望能看到台灣不斷往前走，更強壯、更富裕也更有內涵。