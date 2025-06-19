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緯創迎新產能！竹北新廠開幕 董座林憲銘親自率隊現身

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創竹北廠區。記者吳康瑋／攝影
緯創竹北廠區。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）位於竹北的全新AI伺服器產線已正式完工，團隊除了同步將「全球營運總部」喬遷至新竹縣竹北AI智慧園區，也特意挑選於19日舉行祈福儀式，並由董事長林憲銘及總經理林建勳代表主持，攜手旗下多名集團高階主管共同祈願營運順利、業務興旺。而根據緯創經營團隊的透露，這座全新的廠區也將作為集團未來的總部大樓，不僅導入智慧辦公空間，也加入多元彈性會議討論區域。

緯創近年因通吃三巨頭的龐大訂單，也被外界視為AI伺服器市場「最大贏家」，而旗下大部分伺服器產品，幾乎都是交由新竹廠區來負責進行生產，過去主要是由於包括湖口廠區、竹科新安廠區兩大廠區負責生產，不過隨著最新落成、坐落於「竹北AI智慧園區」內的全新產線暨總部大樓正式完工，也代表旗下將再有全新的高階伺服器產能開出。而今日開幕典禮，傳副總統蕭美琴也將親自到場力挺，吸引外界關注。

團隊核心業務「AI伺服器基板組裝」也將會交由該廠區來負責，屆時也將帶動整體營運表現大幅成長。對此，團隊近日特地為了慶祝新廠區正式落成，特意準備了象徵圓滿的湯圓，也邀請同仁們一起享用，共賀嶄新起點。位於竹北的全新廠區，不僅導入了「智慧辦公」的空間，不僅加入多元彈性會議討論區域、空中美景花園，更也規劃舒適文青閱覽室環境、健身房、多元美食街員工餐廳、路易莎咖啡、八方雲集、炸雞大師、麥味登、7-ELEVEN等多家知名品牌進駐，提供便利、多元豐富的工作生活平衡體驗。

團隊也希望藉由打造創新、舒適的智慧辦公環境，幫助集團迎向更卓越的未來。緯創集團為打造這座全新的「全球營運總部」，共斥資大約31億元的資金，並選在竹北AI智慧園區，總樓高超過十層，未來也將肩負旗下最先進、高階（AI、5G）產品的生產、製造。根據新廠營運規劃，大樓內設有AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心、全球運營人才育成總部。

該建物也符合黃金級智慧建築、黃金級台灣綠建築，以及LEED黃金級智慧綠建築標準，外牆將建置大型LED巨幕，攜手新竹縣政府，全力打造出AI智慧園區，目標成產業的新創基地。

經營團隊透露，主要受惠旗下主客戶需求增加所致，帶動整體表現攀升，也較去年同期成長，而緯創近期已公布多項赴美擴廠的投資計劃，近年業績表現也持續向上攀升，內部也持續看好成長主力「AI 伺服器」有機會三位數成長。如今集團砸重金在竹北地區打造的「AI智慧園區」暨全球營運總部也已正式完工。外界看好緯創今年受到「AI伺服器出貨勁揚、新竹新廠落成、電動車商機」等三大利多的大力加持，整體業務表現有望持續向上。

緯創竹北廠區。記者吳康瑋／攝影
緯創竹北廠區。記者吳康瑋／攝影
緯創竹北廠區。記者吳康瑋／攝影
緯創竹北廠區。記者吳康瑋／攝影
緯創竹北廠區。記者吳康瑋／攝影
緯創竹北廠區。記者吳康瑋／攝影

緯創 伺服器 AI

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