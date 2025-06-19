涉非法清理廢棄物 富喬澄清：不知情且無勾結下游廠商

富喬（1815）19日重訊說明「廢棄物事件」。強調對於廢棄物廠商處理過程有違法之虞並不知悉，更無所謂勾結下游廠商之情形。

富喬製程所產生可再利用廢玻璃，依法應交給清除機構清除至具備硬絲再行利用，製程所產生不可再利用廢玻璃纖維（軟絲），應交由專業清除廢棄物處理機構處理。

惟檢方查出，富喬工業總務處經理蘇嘉信，為節省廢玻璃纖維處理費用，涉與金振鴻實際負責人沈珮如等六家環保或運輸業者合謀，偽造不實資料處理廢棄物。新北地檢署昨依廢棄物清理法等罪起訴七家公司負責人和員工共17人，對蘇、沈二人各求處5年、4年徒刑。

對此，富喬說明，公司對於廢棄物廠商處理過程之違法行為並不知悉，自新北地檢署發動偵查開始即全力配合調查提供資料，並停止委託該廠商繼續處理廢棄物。對公司財務與營運無重大影響。已委託律師進行訴訟，並且嚴格審查廢棄物廠商合法資格。

富喬強調澄清，公司對於廢棄物廠商處理過程有違法之虞並不知悉，更無所謂勾結下游廠商之情形。