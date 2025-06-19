JPP、晟銘電泰國產能大開！AI 伺服器櫃7月好到明年

AI伺服器機構供應鏈自5月起出貨接連衝高，釋出下半年AI伺服器需求樂觀訊號。

GB200機櫃大廠經寶精密（5284）（JPP-KY）5月出貨呈現三級跳，7月在客戶催單下，產能將比6月再增1～2成。董事長鍾國松指出，美系客戶對關稅敏感度低，訂單需求好到2026年；晟銘電（3013）則切入MGX機櫃，7月起泰國廠將正式量產，總經理羅志吉指出，隨各國關稅政策即將明朗，客戶高度關注新產能利用情形，並預告：「機櫃出貨數量正要進入上升期。」

AI伺服器需求升溫，經寶精密已躍居AI伺服器機櫃一線大廠，5月營收衝上2.88億元，改寫歷史新高。鍾國松透露，客戶新一代機櫃考量伺服器重量，材質從一般鋼材升級為高碳鋼，對熔接技術的品質與良率要求更高。由於經寶掌握關鍵專業，目前在客戶供應鏈中具備高度依賴性，處於技術領先與供應優勢地位。

鍾國松表示，美系CSP客戶並不擔心關稅問題，持續拉貨。由於5～6月出貨到美國需約兩個月，因此並非趕在7月關稅大限前出貨。即便屆時關稅調高10%，也可與客戶協商分攤。目前因供應具獨佔性，客戶需求預估將持續強勁至年底，甚至2026年也「非常看好」。

經寶年初至今產能已翻倍成長。鍾國松透露，客戶強力要求擴產，預計7月產能底部仍會再增長。在第二座噴漆廠完工後，產能瓶頸有望解決，預估2026年日產能將達今年初的5倍。經寶目前仍以氣冷櫃為主，水冷需求升高，但組裝產線仍在規劃中。

不只是經寶擴張泰國產能，老牌機殼廠晟銘電的泰國廠也預計7月正式量產，目前正進行試產與認證。羅志吉指出，CSP客戶資本支出持續擴張，生意整體看來持續向上，下半年展望正面，6月訂單也未見下修，他表示目前晟銘電泰國廠跟台灣中壢廠產能同步擴張，顯示客戶是追增訂單，而不是純粹為了關稅移轉產能。

針對市場關注的GB200與GB300新舊產品交替問題，他表示，「整體流道上仍會有主題存在」不必太擔心，他解釋若GB300出貨進度不如預期，客戶將延續拉貨GB200；反之若GB300拉貨快速，即使GB200出貨下滑也不影響整體供應鏈節奏。

關於GB300實際出貨時程，晟銘電說明，由於客戶搭配零件眾多，需整體組裝並測試效能，因此各家出貨進度不一。對於同業紛紛赴美設廠，羅志吉則表示，晟銘電目前尚未規劃赴美，因為不同公司客戶組成不同，市場策略自然也會不同。

AI伺服器機殼廠策略不盡相同，晟銘電與經寶精密皆積極投入機構與散熱零組件整合業務。經寶目前以氣冷櫃為出貨主力，未來也將跨入液冷市場；晟銘電則以液冷櫃為主，整合Side Car機櫃、分歧管、CDU（液冷分配單元）及RPU（水路分配單元）等散熱模組。羅志吉指出，組裝完成後還需測試潔淨度，因此必須設立潔淨室進行加工工序，目前月產能已可達1,000櫃。