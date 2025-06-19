半導體大老按讚技術領先 蔣尚義：台積未來十年非常穩

半導體大老、鴻海（2317）集團旗下訊芯-KY（6451）董事長蔣尚義昨（18）日表示，台積電（2330）未來十年非常穩，因為除了台積電技術持續領先外，每年持續提升良率更是關鍵，同時他也提議，台積電需布局系統代工，以因應摩爾定律後半導體技術挑戰。

蔣尚義人稱「蔣爸」，是鴻海前半導體策略長，他曾是台積電共同營運長、也曾是台積電創辦人張忠謀最信任的研發大將。昨（18）日他受邀參加雜誌國際高峰會，與日本早稻田大學商學學術院經營管理研究科教授長內厚進行高峰對談，並釋出上述看法。

談到台積電的競爭優勢，蔣尚義表示，回想起台積電在2000年後，隨著不斷改善技術，在全球半導體產業的知名度及產業地位逐漸提升，台積電生產模式非常厲害，投入研發良率表現比其他競爭對手還要好，面對全球國家競相發展半導體產業，蔣尚義認為，台積電具備豐厚實力，看台積電未來五年至十年都非常的穩。

關於台積電未來的挑戰，蔣尚義分析，當摩爾定律發展到極限後，台積電的競爭優勢可能漸漸失去，儘管半導體技術仍會進步，但速度不會像摩爾定律這麼快，這將是台積電未來最大挑戰。

不過，提及半導體成熟製程，蔣尚義認為已是隱憂，因為中國從學會技術、大量製造LED和太陽能電池開始，藉此壓低價格出貨，影響全世界，預期半導體成熟製程在中國強攻下，將步入競爭更加激烈局勢，但這對台積電影響不大，因為台積電在半導體先進製程占有優勢。

蔣尚義分析，台積電能夠達到超過30%、甚至40%以上的高淨利率，關鍵在於技術領先，他回想自己剛到台積電工作時，張忠謀要求讓台積電成為技術領先者，當時他還對張忠謀說「當個老二就好」，「讓Morris不是很開心」。

他說，台積電能夠在晶圓代工技術上領先對手，就是不斷地改善良率，每個階段新技術進入到工廠量產期間，台積電每年都持續改進良率，「讓其他對手追趕不上」。

蔣尚義幽默地說，自己在產業工作50年，最遺憾的是沒有打敗英特爾，不過，他從台積電退休後，台積電很快就做到了，他「早知道就晚兩年退休了」。