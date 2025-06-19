台達電衝生醫 斥資21億收購行動基因90%股權

台達電（2308）昨（18）日宣布擬以最多1,178萬美元（約新台幣21.46億元）收購ACT Genomics Holdings Company Limited（簡稱行動基因）股權最多1.77億餘股，交易成就條件必須取得逾90%股權。

由於行動基因股權相當分散，依據台達電重訊內容，該筆交易相對人多達16位，其中，在美國那斯達克上市公司Prenetics Global Limited為行動基因最大股東，持股約七成。

台達電表示，行動基因專注提供次世代定序（NGS）癌症基因檢測技術，可應用於包括癌症早期篩檢、診斷、藥物治療選擇，與治療後監控等四階段。此次交易將助於強化台達電在生物醫療領域的布局，進入快速成長的精準醫療市場。

台達電董事長鄭平表示，隨著社會步入高齡化，癌症、腫瘤發生率逐步上升，相關醫療需求持續成長，次世代基因定序檢測能一次同時找出多個疾病變異基因，達到精準治療目的，深具市場潛力。行動基因是亞洲領先的癌症檢測公司，加入台達電之後，將能幫助公司在原有醫療產品、設備的技術基礎上，完善生醫領域布局。

行動基因執行長陳華鍵表示，行動基因致力推動精準醫療普及化，幫助每位癌症患者獲得更精準且有效的治療。我們結合腫瘤醫學、癌症基因體學與生物資訊專業團隊，提供全面的癌症基因檢測服務，用於癌症治療藥物指引、疾病監測及風險評估，期許未來加入台達電後能快速拓展目標市場。

行動基因成立於2014年，在台灣、新加坡、日本、泰國、香港等地皆有據點，是亞洲癌症基因檢測領導廠商，擁有國際認證臨床基因檢測實驗室，運用先進次世代基因定序技術與自主研發的檢測試劑，精準分析癌症基因變異，可分析超過440個腫瘤基因，也是美國以外首家廣泛型癌症基因檢測套組獲得FDA許可函的公司。

透過強大的生物資訊分析平台與臨床支援團隊，協助醫師制定適合患者的治療策略，現已進入台灣超過80家醫療院所的自費醫療項目，合作夥伴包括臨床醫院、國際藥廠、學研機構與保險公司。

台達電進一步說明，該收購案每股收購價格依不同股東身分而有所區分，完成取決於合約約定之先決條件是否成就，包括取得逾90%股權，以及取得相關政府主管機關核准。