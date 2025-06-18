感測器鋰電池釀陽明山火災！國研院致歉 廠商同意賠償
今年4月14日陽明山小油坑失火事件，經過調查，起火原因是空氣品質感測器太陽能供電模組的鋰電池起火燃燒所引起。國家實驗研究院18日發出新聞稿表示，對此表達深切的歉意。雖然該設備係由廠商設置並負責維運，國研院為負起社會責任，仍已責成轄下國家高速網路與計算中心基於委託人立場，應與廠商共同負責；同時已針對行政管理疏失，對相關同仁進行內部懲處。
國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）於2022年委託廠商，在陽明山小油坑架設三支空氣品質感測器含太陽能供電模組，透過Band 20無線電波段，將感測資料傳輸回國網中心主機，驗證Band 20在沒有商用無線網路5G、6G及惡劣環境中，亦可傳輸資料。
國研院已完成小油坑失火事件的內部調查，國研院指出，小油坑三支空氣品質感測器的其中一支，在去年8月曾發生起火燃燒事件，事後廠商通知國研院國網中心，國網中心要求廠商妥善處理，廠商表示將把另兩支空氣品質感測器太陽能供電模組的鋰電池，更換為安全性較高的鋰鐵電池，國網中心遂持續追蹤更換進度；後經廠商告知，該鋰鐵電池需客製化製作與運送不易因故延誤，所以遲未更換。
由於在小油坑惡劣環境能成功利用Band 20傳輸資料的驗證場域建置不易，具技術代表性與示範意義，且考慮可能會提出延續研究相關規劃，基於廠商尚有二組設備未拆除，其中一組國研院國網中心規劃於今年辦理現地訪視，另一組由廠商自行於今年1月拆除。此訪視行程原已在規劃中，預計於今年夏季前進行，不料預計訪視的設備在4月14日起火燃燒。
經國研院國網中心與廠商初步協商，廠商已同意支付賠償金，後續國研院並將與廠商及學界合作，持續協助當地植物生態之後續監測與復育。
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