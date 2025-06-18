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台達電擬以21.46億元 收購ACT Genomics Holdings Company Limited股權

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）18日宣布，擬以最多7,178萬美元（約新台幣21.46億元）收購ACT Genomics Holdings Company Limited（簡稱行動基因）股權最多1.77億股，交易成就條件包括必須取得超過90%股權。

台達電表示，行動基因專注於提供次世代定序（Next Generation Sequencing, NGS）癌症基因檢測技術，可應用於包括癌症早期篩檢、診斷、藥物治療選擇，與治療後監控等四個階段。此次交易將助於強化台達在生物醫療領域的布局，進入快速成長的精準醫療市場。

台達董事長暨執行長鄭平表示，隨著社會步入高齡化，同時癌症、腫瘤的發生率逐步上升，相關醫療需求將持續成長，次世代基因定序檢測能一次同時找出多個疾病變異基因，達到精準治療目的，深具市場潛力。行動基因是亞洲領先的癌症檢測公司，相信加入台達電之後，將能幫助公司在原有醫療產品、設備的技術基礎上，更加完善生醫領域布局。

行動基因執行長陳華鍵博士表示，行動基因致力於推動精準醫療普及化，幫助每一位癌症患者獲得更精準且有效的治療方案。我們結合腫瘤醫學、癌症基因體學與生物資訊專業團隊，提供全面的癌症基因檢測服務，用於癌症治療藥物指引、疾病監測及風險評估。台達全球布局完整，期許未來加入台達後能快速拓展目標市場。

行動基因成立於2014年，在台灣、新加坡、日本、泰國、香港等地皆有據點，是亞洲的癌症基因檢測領導廠商，擁有國際認證的臨床基因檢測實驗室，運用先進的次世代基因定序(NGS)技術與自主研發的檢測試劑，精準分析癌症基因變異，可分析超過440個腫瘤基因，也是美國以外首家廣泛型癌症基因檢測套組(NGS comprehensive tumor profiling panel)獲得FDA許可函的公司。其透過強大的生物資訊分析平台與臨床支援團隊，協助醫師制定適合患者的治療策略，現已進入台灣超過80家醫療院所的自費醫療項目，合作夥伴包括臨床醫院、國際藥廠、學研機構與保險公司。

台達電表示，該案每股收購價格依不同股東身分而有所區分，完成取決於合約約定之先決條件是否成就，包括必須取得股權90%以上，以及取得相關政府主管機關核准。

癌症 台達電

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