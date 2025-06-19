鴻海旗下 夏普攻平價電動車

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）旗下夏普（Sharp）正在研發中的電動車，將以鴻海的Model A電動車為基礎，且將以可輕易入手的親民價格進行販售，預定今年內公開新的概念車，數年內開賣，可望為鴻海的電動車業務增添新成長力道。

夏普之前宣布將活用鴻海平台，搶進電動車事業，並公開電概念車「LDK+」。日經新聞指出，夏普首席技術長種谷元隆表示，「因能輕易實現LDK+的理念，因此選擇Model A作為第一款車型」。

「LDK+」是一款將車內視為「客廳的擴展空間」、聚焦在「停車時間」的電動車，活用夏普自家AI技術「CE-LLM」、AIoT技術，以及感測器技術。「LDK+」後排座位可180度回轉、車後部搭載65吋顯示器，停車時可觀賞電影、作為兒童遊樂場或是遠端辦公的空間，並依用戶喜好，自動調整空調、亮度，實現舒適的車內空間。

此外，鴻華先進昨（18）日公告，與三菱自動車工業株式會社簽屬車輛開發合約。對應右駕市場產品開發供應三菱自動車工業株式會社於紐澳市場需求。

鴻海 電動車 夏普

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