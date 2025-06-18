宏碁智通布局多元支付 導入逾千台IP卡片機台

電腦品牌廠宏碁集團拓展多元事業引擎，旗下宏碁智通與世雅育樂（SEGA Taiwan Ltd.）攜手合作，將多元支付服務導入全台灣超過1000台的日本知名IP卡片販售機台，已於今年4月全數上線。

宏碁智通總經理游明豐今天透過新聞稿表示，宏碁智通打造自有品牌「揪吉嗶嗶JJ-Beep」，積極擴展智慧支付應用場域。此次攜手世雅育樂，可提供即時後台管理與大數據分析，協助業者強化營運效率與消費體驗。

宏碁智通將多元支付系統導入全台灣超過1000台卡片販賣機，涵蓋百貨、玩具經銷商、書局、便利超商、量販店及主流消費通路。這些卡片販賣機台除了保留傳統投幣功能，也升級支援悠遊卡、一卡通、iCash等電子支付工具。

據宏碁智通統計，導入多元支付後1個月內，卡片販賣機台的非現金交易筆數成長逾20%，有助於提升數位支付普及度。