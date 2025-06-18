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聯電辦理52億元公司債 用於綠色環保支出和償債

中央社／ 新竹18日電
聯電。圖／聯電提供
聯電。圖／聯電提供

晶圓代工廠聯電決定辦理新台幣52億元無擔保普通公司債，籌得資金將用於綠色環保相關支出及償還債務。

聯電指出，這次公司債將由元富證券擔任主辦承銷商，其中有20億元綠色債券，年利率1.94%，以及32億元5年期公司債，年利率1.99%。

聯電董事會於今年4月23日決議辦理不超過200億元無擔保普通公司債，將一次或分次發行，用於綠色環保相關支出、增購設備、償還債務。聯電今天公告的52億元公司債是今年度第1期公司債。

聯電 晶圓代工廠 公司債

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