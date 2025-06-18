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三箭齊發！正崴獲美國行動支付平台訂單、AI線與軍工產品出貨

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
正崴董事長郭台強。記者蕭君暉／攝影
正崴董事長郭台強。記者蕭君暉／攝影

正崴（2392）射三箭，獲得美國最大行動支付平台新訂單、AI高速線7月底出貨、供貨美國政府標案與軍工規產品，有別於消費性產品毛利較低，這三箭都是屬於企業端高毛利產品，可望明顯提升正崴獲利。

正崴光電產品事業群總經理初正杰18日表示，接獲美國最大企業用行動支付平台新訂單，9月開始陸續出貨，共三款機型，每款出貨10萬到20萬台，由於單價遠高於消費性電子產品，可望優化產品組合，提升毛利率。

正崴將於9月起量產出貨新一代行動支付終端設備，是市值超過500億美元的美國最大企業用行動支付平台。該產品針對中小型商家設計，整合拍照、掃碼、資料查詢與行動支付功能，外型與操作介面接近低階智慧型手機，主打取代傳統POS（銷售時點情報系統）機與一般手機收款工具，提供一站式整合方案。

在AI伺服器高速線方面，正崴表示，主動式光纖（AOC）傳輸線，已完成100G與400G版本，7月底前將開始出貨，800G版本也同步展開，做為下一階段主力產品。AOC等產品主要鎖定伺服器與高性能算力中心使用，首波客戶為台灣原廠委託設計製造商（ODM），後續將拓展至美系品牌廠商，搶攻高速傳輸線龐大需求。

至於軍工規產品，正崴說，美國軍工產業門檻極高，一般企業難以直接參與核心武器系統，需仰賴穩定關係與長期技術整合能力。該公司從模組與周邊配件切入，包括攝影機、夜視鏡、頭戴式定位儀等，並計畫開發整合夜視與定位功能的軍用頭盔，同步投入無人機關鍵模組設計。相關設備可搭配智慧眼鏡使用，進軍戰術場域，亦可應用於消防、警政等單位，拓展更多商機。

針對業績展望，正崴表示，將進入下半年傳統旺季，業績可望優於上半年，今年四大部門的業績，包括能源、系統、零組件三大部門都會成長，通路部門持平或是小幅衰退，隨著高毛利的行動支付平台產品、軍工規產品，以及AI相關零組件產品擴大出貨，毛利可望明顯提升。

行動支付 美國 正崴

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