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中國大陸打擊走私記憶體 傳恐抑制買氣、拖累NAND價格

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
NAND平均價格。集邦／提供
NAND平均價格。集邦／提供

根據研調機構集邦（TrendForce ）18日透露，近期Wafer市場持續低迷走勢，整體價格大多維持原有報價水準。近期市場傳聞因中國大陸嚴打走私記憶體進口事件的影響，使得市場氣氛更加保守，買方進場意願明顯下降。目前供需雙方多採觀望態度，因此成交量未能放大。至於本週512Gb TLC wafer現貨價格下跌0.52%，而報價則來到每顆2.693美元。

據集邦日前出具的研究報告顯示，2025年第1季@@@NAND Flash@@@供應商在面對庫存壓力、終端客戶需求下滑的情況下，平均銷售價格(ASP)季減15%，出貨量減少7%，即便季末部分產品價格回升，帶動需求，但最終前五大NAND Flash品牌廠營收合計為120.2億美元，季減近24%。

展望第2季營收表現，隨著終端買家庫存逐漸降至健康水位，NAND Flash價格觸底反彈，加上美國關稅促使部分廠商積極拉貨，預估第2季品牌廠營收表現可望來到季增10%。

主要NAND Flash供應商第1季營收表現情況：Samsung維持第一名，營收因enterprise SSD需求低迷，季減約25%，為42億美元。然而，3月NAND Flash wafer價格反彈，有助Samsung改善獲利，而隨著輝達（NVIDIA）新品逐步出貨放量，營收可望逐季回升。

第二名SK集團(含SK hynix和Solidigm)為2024年大容量產品主力供應商，面臨2025年第1季淡季效應，以及客戶30TB SSD庫存待去化的挑戰，導致出貨位元數、ASP皆下滑，營收下降為21.9億美元。而Micron第1季受惠於出貨位元增加，即便ASP季減，第1季營收仍達20.3億美元，衰退幅度約11%，相對較小，並首度登上季度營收第三名。

營收 NAND Flash Flash

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