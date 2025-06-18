創見發表工業級8TB大容量SSD 內建斷電保護技術

記憶體品牌暨模組大廠創見資訊（2451）今日宣布推出全新SSD475P 2.5吋固態硬碟（SSD），專為工業應用與高效能環境所設計。產品內建斷電保護技術（Power Loss Protection, PLP），於系統突遭斷電時，透過內建電容持續供電，確保資料完整寫入，有效降低資料遺失風險，實現高度可靠的儲存效能。

創見SSD475P SSD採用SATA III 6Gb/s傳輸介面與112層3D NAND快閃記憶體，提供高達8TB的儲存容量，兼具高速存取與大容量優勢。其持續讀寫速度分別可達560/530MB/s，內建DRAM快取記憶體，能有效提升隨機存取效能與整體耐用度。針對長時間、大量資料傳輸的應用情境，SSD475P更展現優異的資料寫入穩定度，採用Direct Write Firmware，確保連續寫入不掉速的效能，適用於高頻繁存取與高寫入需求的工控應用，滿足工業電腦、嵌入式系統及資料記錄設備等對效能與穩定性要求極高的使用需求。

為因應嚴苛作業環境，SSD475P通過創見100%嚴謹測試，確保在-40°C至85°C操作溫度下依然穩定運作。其未修正位元錯誤率（UBER）達10-17，展現卓越的資料完整性保障。另外SSD475P支援包括動態熱能管理，防止過熱造成性能衰退；S.M.A.R.T.健康監控，即時掌握硬碟狀態；4K LDPC ECC自動糾錯功能；AES加密 & TCG Opal，提升資料安全性。

SSD475P具備超大容量、斷電保護與高耐用性，特別適用於需長時間運作並重視資料完整性的應用場域，如工業自動化、嵌入式系統、監控錄影、軍工航太及伺服器邊緣運算等，穩定支援即時儲存、高速存取與極端環境下的運作需求。