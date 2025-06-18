盼大客戶衛星發射順利 台揚董座到竹科知名金山寺祈福
台揚（2314）18日董事長謝其嘉因為公司營運不善，跟股東致歉，謝其嘉也坦言，第二大客戶衛星發射營運不順，影響出貨，今年下半年此客戶將發射新衛星，台揚成獨家供應商將開始出貨。為了祈禱大客戶發射衛星順利，謝其嘉還特地到竹科知名信仰中心「金山寺」拜拜祈福。
「金山寺」、「集福宮」是新竹科學園區兩大信仰中心，每年開工上班第一件事情就會湧入大批竹科的董、總及員工一起祈福，祈禱一年工作順利。
面對股東詢問近年營運谷底關鍵，謝其嘉表示，日前第二大客戶之前衛星發射後，天線沒有順利張開，導致無法正常營運，也讓台揚上萬個地面衛星暫無法出貨，加上台揚投入O-RAN技術研發，研發費用不少，客戶衛星發射不順，對台揚來說可說是雪上加霜。
高軌衛星一顆造價4億美元，因為天線無法順利張開，傳回訊號，在衛星業界相當罕見，台揚客戶為此深究相關問題，現在新衛星已經快準備好了，預計下半年發射。
謝其嘉表示，該客戶過去台揚衛星地面站主要客戶，過去衛星地面站貢獻營收約四成，未來將連發兩顆衛星，台揚是重要衛星地面站獨家供應商，提供產品應用在飛機上等，對台揚來說是一個很重要的案子，有信心台揚營收可望谷底反轉。
為了出貨一切順利，謝其嘉也特地率團隊到新竹科學園區的重要信仰中心金山寺祈福，祈禱客戶衛星發射一切順利，台揚營運未來持續成長。
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