jpp看好AI伺服器和航太 今年營收獲利看增
機構件供應商經寶精密jpp-KY今天舉行股東會，順利改選新屆董事，jpp-KY指出，下半年人工智慧（AI）伺服器與航太業務需求成長，擴大參與能源基礎建設、全球供應鏈轉移等契機，透過法國子公司爭取航太訂單、拉回泰國生產，預估今年營收與獲利成長。
在產能布局，jpp-KY指出，位於泰國第2座自動化噴烤漆廠預計2026年第1季量產，另外泰國3層樓新廠房將於今年下半年完工，進行產線調整與新設備導入，jpp-KY已購入6200坪土地，規劃整體廠區，因應未來10年成長空間。
談到匯率變數，jpp-KY表示，公司財務結構穩健，以泰銖為本位幣，採自然避險，匯率變動對實質獲利影響有限。
jpp-KY指出，受惠AI伺服器與航太客戶需求攀升，今年5月自結合併營收新台幣2.88億元，創歷史單月新高，累計今年前5個月營收13.54億元，年增近5成。jpp-KY說明，通訊與AI伺服器業績占比超過60%。
根據資料，jpp-KY主要生產通用型伺服器機櫃、電源機構件、水冷零組件、冷卻分配裝置（CDU）模組等，客戶涵蓋全球主要雲端服務與運算平台；航太方面除了空中巴士（Airbus）與Thales體系合作外，也與法國賽峰（Safran）等新客戶拓展關係。
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