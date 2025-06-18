宏泰股東會／通過配發每股現金股利2.1元 今年在手訂單逾50億元

宏泰（1612）18日召開股東會，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利2.1元。宏泰指出，看好公共工程、台電強韌電網計畫等帶動需求，未來將繼續深耕電纜本業，且拓展中南部直銷通路及專業客戶之占有率，並提高國內市占率及高利潤之產品銷售。

宏泰指出，隨政府核電廠逐步除役之政策，國內火力發電廠機組汰舊換新，並擴增發電機組，帶動特高壓電纜、橡膠電纜等需求量，另，公共工程方面，捷運線之擴增、台鐵車站、變電所工程、空港、碼頭，在未來將具有相當大之商機，故此方面之業務亦為加強之重點。

宏泰指出，將積極掌握民營企業如石化、鋼鐵、電子產業之建廠訊息，爭取都更、青年合宜住宅、社會住宅等公共工程案件，並且強化服務品質、降低成本，提高競爭力。

展望今年，宏泰指出，目前在手訂單逾50億元，且在民間重電工程、特高壓電纜市占率衝高，在該領域占有一席之地，其中，科技廠建廠、物流建廠等包括美國矽谷大廠台灣資料中心、台積電（2330），另外還有群創（3481）、友達（2409）、日本科技廠、統一企業（1216）物流中心、中鋼（2002）等，宏泰都為其提供電線電纜。

至於川普關稅戰影響，宏泰認為，雖然今年整體經濟仍具不確定性，但電線電纜市場在政策推動與需求帶動下，展望審慎樂觀，預期今年全年力拚成長，而將持續控管庫存、密切關注銅價變動，以降低營運風險。