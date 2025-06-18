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西門子攜手兆水科技 捐贈清大動機1.6億元 AI 軟體

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
西門子軟體工業捐贈清華大學價值1.6億台幣的工程分析軟體，用於培育新世代AI工程人才。 清大／提供
西門子軟體工業捐贈清華大學價值1.6億台幣的工程分析軟體，用於培育新世代AI工程人才。 清大／提供

工業軟體翹楚西門子數位工業軟體（Siemens Digital Industries Software）透過台灣代理商兆水科技，18日捐贈價值1.6億元的AI軟體給清華大學動機系。這項重要捐贈包括480套的CFD/CAE AI優化電腦輔助分析軟體，整合了熱流分析、結構分析與AI驅動的設計優化技術，將助清華大學接軌產業前沿技術、培育新世代AI工程人才。

捐贈儀式今天在清華大學舉行，由副校長戴念華代表接受捐贈。戴念華表示，培養社會所需人才是大學存在的根本意義，在大學資源尚待加強的現在，感謝西門子數位工業軟體透過兆水科技捐贈1.6億的AI軟體給清華，這項捐贈將提升清華的教學及學術研究能量，並嘉惠學子。

戴念華說，西門子數位工業軟體的義舉不僅符合企業社會責任精神，也能為培養社會高階人才盡一份心力，幫助學生在就學時期就熟悉業界的環境，縮小學用落差，進而促進社會進步的雙贏。

清華校友對母校的情感與支持，是促成此次捐贈的關鍵。台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋是清華化學系校友，兆水科技總經理藍偉華則是清華動機系碩士班畢業生。兩人因業務合作認識，意外發現彼此都是清華人，師生情誼和校友連結成就了捐贈美事。

陳晧璋指出，推動科技與產業發展的關鍵在於人才，而軟體及AI則是服務人才的重要工具。清華學子如能熟悉這些業界普遍使用的軟體，運用自如，並取得認證，未來進入職場就能如虎添翼，發揮即戰力。他誠摯希望學弟妹透過這些更有效率的稱手工具，來展現並實踐創意，發揮真正的價值。

藍偉華也十分認同培育人才的重要性。他在清華求學時，在林昭安教授實驗室打下紮實的專業基礎，藍偉華創立的兆水科技核心團隊也都出身清華動機系。「清華的訓練讓我們具備剖析問題、找出關鍵、提出解方的能力」。藍偉華說，一流人才搭配一流軟體，方能發揮最大效益。

動機系教授林昭安表示，工業軟體的效能強大，但要價不斐，有些軟體一套就要上百萬，系上僅有一兩套，學生們只好輪流分配使用。他十分感謝西門子及兆水科技此次捐贈的6項專業軟體，每項都捐了80套，未來如他指導的清大賽車工廠設計降低風阻的方程式賽車車體時，就能盡情使用此次獲捐的STAR-CCM+軟體。這套軟體也可用於改善無塵室潔淨度。

隨著生成式AI所掀起的旋風，運算速度大幅提升，伺服器與晶片散熱問題也成關鍵，NVIDIA執行長黃仁勳也指出「得散熱者得天下」。兆水科技補充，這次捐贈的Simcenter Flotherm/FloEFD散熱分析軟體即是NVIDIA資料中心伺服器散熱與GPU水冷分析的利器。而其中NX CAD/CAM產品設計與智慧製造軟體也應用於蘋果、三星的產品設計與製造。

本次捐贈也包含HEEDS AI工程優化平台。兆水科技表示，這套軟體能將結構強度、散熱分析、振動噪音、電磁分析等不同模擬軟體串聯在同一平台，透過AI演算法找出最佳設計方案。

動機系主任黃智永表示，清華動機系共分為能源、電控、奈微米、精密機械與智慧製造四大專業學程與研究領域，這批軟體將能滿足系上絕大多數的教研需求，不僅幫助師生在研究方面得以發揮，學生也能提早學習業界所需的技術，對他們未來進入學界或業界發展都很有助益。

兆水科技將同步協助清華動機系進行軟體教育訓練，預計在今年下半年或明年上半年開設相關課程，幫助學生取得專業軟體認證，並參與產學合作專題，實際應用軟體解決工程問題，為未來職涯發展奠定基礎。

陳晧璋與藍偉華也期盼此次捐贈能拋磚引玉，帶動各領域的校友有錢出錢、有力出力，為支持母校發展做出貢獻。

清華大學今舉行CFD/CAE AI優化電腦輔助分析軟體捐贈儀式。動機系教授林昭安（左起）、動機系主任黃智永、副校長戴念華、台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋與兆水科技總經理藍偉華。清大／提供
清華大學今舉行CFD/CAE AI優化電腦輔助分析軟體捐贈儀式。動機系教授林昭安（左起）、動機系主任黃智永、副校長戴念華、台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋與兆水科技總經理藍偉華。清大／提供
西門子的軟體捐贈可幫助清華大學更多學生能使用專業軟體學習工程分析，將理論與實務結合。 清大／提供
西門子的軟體捐贈可幫助清華大學更多學生能使用專業軟體學習工程分析，將理論與實務結合。 清大／提供

軟體 AI

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