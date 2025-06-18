西門子攜手兆水科技 捐贈清大動機1.6億元 AI 軟體

工業軟體翹楚西門子數位工業軟體（Siemens Digital Industries Software）透過台灣代理商兆水科技，18日捐贈價值1.6億元的AI軟體給清華大學動機系。這項重要捐贈包括480套的CFD/CAE AI優化電腦輔助分析軟體，整合了熱流分析、結構分析與AI驅動的設計優化技術，將助清華大學接軌產業前沿技術、培育新世代AI工程人才。

捐贈儀式今天在清華大學舉行，由副校長戴念華代表接受捐贈。戴念華表示，培養社會所需人才是大學存在的根本意義，在大學資源尚待加強的現在，感謝西門子數位工業軟體透過兆水科技捐贈1.6億的AI軟體給清華，這項捐贈將提升清華的教學及學術研究能量，並嘉惠學子。

戴念華說，西門子數位工業軟體的義舉不僅符合企業社會責任精神，也能為培養社會高階人才盡一份心力，幫助學生在就學時期就熟悉業界的環境，縮小學用落差，進而促進社會進步的雙贏。

清華校友對母校的情感與支持，是促成此次捐贈的關鍵。台灣西門子軟體工業董事長陳晧璋是清華化學系校友，兆水科技總經理藍偉華則是清華動機系碩士班畢業生。兩人因業務合作認識，意外發現彼此都是清華人，師生情誼和校友連結成就了捐贈美事。

陳晧璋指出，推動科技與產業發展的關鍵在於人才，而軟體及AI則是服務人才的重要工具。清華學子如能熟悉這些業界普遍使用的軟體，運用自如，並取得認證，未來進入職場就能如虎添翼，發揮即戰力。他誠摯希望學弟妹透過這些更有效率的稱手工具，來展現並實踐創意，發揮真正的價值。

藍偉華也十分認同培育人才的重要性。他在清華求學時，在林昭安教授實驗室打下紮實的專業基礎，藍偉華創立的兆水科技核心團隊也都出身清華動機系。「清華的訓練讓我們具備剖析問題、找出關鍵、提出解方的能力」。藍偉華說，一流人才搭配一流軟體，方能發揮最大效益。

動機系教授林昭安表示，工業軟體的效能強大，但要價不斐，有些軟體一套就要上百萬，系上僅有一兩套，學生們只好輪流分配使用。他十分感謝西門子及兆水科技此次捐贈的6項專業軟體，每項都捐了80套，未來如他指導的清大賽車工廠設計降低風阻的方程式賽車車體時，就能盡情使用此次獲捐的STAR-CCM+軟體。這套軟體也可用於改善無塵室潔淨度。

隨著生成式AI所掀起的旋風，運算速度大幅提升，伺服器與晶片散熱問題也成關鍵，NVIDIA執行長黃仁勳也指出「得散熱者得天下」。兆水科技補充，這次捐贈的Simcenter Flotherm/FloEFD散熱分析軟體即是NVIDIA資料中心伺服器散熱與GPU水冷分析的利器。而其中NX CAD/CAM產品設計與智慧製造軟體也應用於蘋果、三星的產品設計與製造。

本次捐贈也包含HEEDS AI工程優化平台。兆水科技表示，這套軟體能將結構強度、散熱分析、振動噪音、電磁分析等不同模擬軟體串聯在同一平台，透過AI演算法找出最佳設計方案。

動機系主任黃智永表示，清華動機系共分為能源、電控、奈微米、精密機械與智慧製造四大專業學程與研究領域，這批軟體將能滿足系上絕大多數的教研需求，不僅幫助師生在研究方面得以發揮，學生也能提早學習業界所需的技術，對他們未來進入學界或業界發展都很有助益。

兆水科技將同步協助清華動機系進行軟體教育訓練，預計在今年下半年或明年上半年開設相關課程，幫助學生取得專業軟體認證，並參與產學合作專題，實際應用軟體解決工程問題，為未來職涯發展奠定基礎。