林伯豐：新台幣每升值1% 科技業每股盈餘下滑約1.5%
新台幣近期升勢強勁，三三會理事長林伯豐表示，新台幣每升值1%，科技產業每股盈餘下滑約1.5%，對工具機產業、保險業和金融業也會產生匯兌損失，希望政府穩定匯市。他也指出，主權基金的財源不宜使用外匯存底，建議應以政府預算盈餘，比較穩定。
林伯豐今天出席三三會例會表示，2025年5月初，新台幣對美元匯率出現劇烈波動，單日升值幅度高達3.07%。台灣是出口導向型經濟體，升值導致企業產生匯兌損失，新台幣每升值1%，科技產業每股盈餘下滑約1.5%，升值導致企業產生匯兌損失，特別是工具機產業、保險業和金融業。
林伯豐表示，工商界期盼政府要穩定匯市、維持對中國大陸的出口市場、減少對美順差、推動產業轉型。在對美關稅談判方面，應以台灣利益為優先考量。
談及台灣設立主權基金議題，林伯豐表示，需有完整配套措施，包括先訂立專法，明確設定設立宗旨與目標，參考挪威政府養老基金與新加坡淡馬錫，建立有高獲利性和透明性的基金。
林伯豐指出，主權基金的來源不宜使用外匯存底，建議應以政府預算盈餘、資產活化收益，像是閒置土地、公有資產開發等，設立固定比例的稅收導入基金，讓資金來源比較穩定。此外，應培養國內專業人才運作主權基金。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言