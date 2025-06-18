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林伯豐：新台幣每升值1% 科技業每股盈餘下滑約1.5%

中央社／ 台北18日電

新台幣近期升勢強勁，三三會理事長林伯豐表示，新台幣每升值1%，科技產業每股盈餘下滑約1.5%，對工具機產業、保險業和金融業也會產生匯兌損失，希望政府穩定匯市。他也指出，主權基金的財源不宜使用外匯存底，建議應以政府預算盈餘，比較穩定。

林伯豐今天出席三三會例會表示，2025年5月初，新台幣對美元匯率出現劇烈波動，單日升值幅度高達3.07%。台灣是出口導向型經濟體，升值導致企業產生匯兌損失，新台幣每升值1%，科技產業每股盈餘下滑約1.5%，升值導致企業產生匯兌損失，特別是工具機產業、保險業和金融業。

林伯豐表示，工商界期盼政府要穩定匯市、維持對中國大陸的出口市場、減少對美順差、推動產業轉型。在對美關稅談判方面，應以台灣利益為優先考量。

談及台灣設立主權基金議題，林伯豐表示，需有完整配套措施，包括先訂立專法，明確設定設立宗旨與目標，參考挪威政府養老基金與新加坡淡馬錫，建立有高獲利性和透明性的基金。

林伯豐指出，主權基金的來源不宜使用外匯存底，建議應以政府預算盈餘、資產活化收益，像是閒置土地、公有資產開發等，設立固定比例的稅收導入基金，讓資金來源比較穩定。此外，應培養國內專業人才運作主權基金。

林伯豐 新台幣 主權基金

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