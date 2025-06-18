工研院助攻達擎搶占新商機 推動 AI 虛實融合技術落地應用
為推動顯示產業的數位轉型與高值化應用，工研院宣布與國內顯示器解決方案領導供應商大廠友達光電（2409）旗下子公司達擎攜手合作，運用經濟部產業技術司補助工研院開發的AI虛實融合技術，開發新興顯示產品包括：智慧育樂、智慧零售與智慧移動商業應用情境，打造差異化市場，創造超越虛擬實境VR的嶄新價值體驗。
經濟部產業技術司表示，AI虛實融合技術正加速推動臺灣顯示器產業邁向高值化與智慧化，特別是在智慧零售、智慧交通與沉浸式娛樂等場域，結合AI的透明與互動式顯示應用需求快速成長。臺灣具備完整顯示器供應鏈，產業技術司透過科技專案補助工研院研發虛實整合與智慧顯示等整合技術，並推動產業由製造導向轉型為系統整合與應用服務導向，這次結合達擎藉由整合先進顯示技術與軟硬體應用服務，提升產品附加價值，開創顯示產業升級新動能。
工研院電子與光電系統研究所所長張世杰表示，為協助產業發展智慧顯示解決方案並拓展應用場域，工研院長期投入科技研發與跨域創新，成功整合智慧展示、AI辨識與人機互動，開發AI虛實融合技術。在應用成果方面，工研院已推出「我視AI魚缸」，搭載全球首創透明顯示虛實融合系統，結合攝影機與AI視線辨識技術，可精準偵測遊客的視線方向及水族生物位置，即時於透明顯示器上呈現對應資訊，更榮獲美國「CES 2023創新獎」，並在國立海洋科技博物館應用。另外，也與友達光電合作，開發「AI智慧窗屏導覽系統」，導入高雄亞灣智慧渡輪，將傳統船窗轉換為透明Micro LED顯示器，結合GPS定位與乘客視線追蹤，即時提供高雄港沿岸景點導覽內容。友達光電為全球領先的顯示解決方案供應商，具備深厚的面板研發與製造能力，本次與旗下子公司達擎攜手，將強化雙方技術與市場優勢，發揮1+1大於2的效益，打造顯示新商機。
友達執行長暨總經理柯富仁表示，達擎專注於次世代顯示與智慧整合應用，具備系統整合、光電設計與精密製造能力，致力打造高附加價值顯示解決方案。隨著顯示應用持續朝向智慧化、沉浸式及場域導向發展，透過工研院開發「AI虛實融合技術」將有助於加速技術商品化，開發更多創新應用情境，進而提升企業競爭力與營收成長。達擎積極以深厚顯示技術為基礎打造智慧顯示解決方案，拓展至智慧零售、企業與教育、醫療等產業，推動智慧場域應用新藍海，強化多元場景互動體驗並積極拓展海外市場。
「AI虛實融合技術」具備三大特色：一、影像辨識感測技術：透過鏡頭擷取環境影像，AI系統可即時辨識人、物與場域資訊，進行智慧分析與互動應用。二、高清透明投影模組：應用高穿透率的透明投影顯示方案，可確保背景清晰可視，使虛擬影像自然融合於真實場景，提升視覺沉浸感。三、虛實融合互動系統：結合AI與影像感測，實現透明顯示上的虛實融合，辨識使用者動作並即時回應，創造嶄新的人機互動體驗。
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