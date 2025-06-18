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台塑新智能固態鋰電池試量產線啟用 下世代電池新突破

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台塑新智能18日宣布，與明志科大綠能電池研究中心正式完成並啟用「全固態鋰電池」試量產線，於下世代電池技術布局邁向重要進展。

此建置完成之試量產線完整涵蓋關鍵材料與元件合成製備、電池堆疊與模組化製程，並結合精準檢測、品管機制，確保產品與製程穩定性，同時導入自主專利技術提升電池性能與循環壽命，加速推動全固態電池實用化，奠基未來新能源體系之核心技術能力。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，全固態電池具備「高能量密度、高續航力、高安全性」三大優勢，由於不含液態電解液，擁有更優異的熱穩定性，大幅降低電池熱失控、自燃起火、爆炸等風險。同時，其固態電解質膜取代傳統鋰離子電池中的電解液及隔離膜，能夠簡化電池封裝設計與冷卻系統，因此有效減輕電池重量、體積，進一步提升續航能力。

王瑞瑜指出，儘管全固態電池距離大規模商用在全球業界仍有技術門檻尚待突破，但台塑新智能透過試量產線之建構與運行，驗證關鍵材料合成與製程技術可行性，有助於未來建立放大量產上的核心能力與經驗，並持續深化研發、製程技術之整合，為接軌全球全固態電池市場做好最佳準備。

全固態鋰電池試量產線建於明志科大綠能中心，目前已實際運轉啟用。台塑新智能總經理劉慧啓表示，全固態電池核心技術挑戰之一來自電極與固態電解質間的固-固界面阻抗，影響電池功率及循環壽命，而台塑新智能與明志科大綠能中心已獲得19項台、中、美、日發明專利，技術布局橫跨「負極材料、固態電解質膜、複合正極材料」三大元件合成與改質技術，在專利設計之Interlayer層與創新膜電極結構技術結合下，成功降低界面阻抗，為實現高性能全固態電池提供具體解方。

劉慧啓表示，試量產階段之全固態電池亦將對標國際安全標準，包括針對充放電過程中的短路、過充，以及遭遇衝擊、針刺、擠壓、高空跌落等情境皆納入未來測試項目，並將進行極端高低溫貯藏、急速升降溫等環境模擬，例如於150°C高溫加熱10分鐘，電池仍無爆裂、無起火，顯示其於嚴苛條件下具備高度安全表現。

台塑新智能與明志科大綠能中心將持續投入全固態電池核心技術之研發與製程落地，強化材料創新與量產能力，加速推進下世代電池實用化進程，以技術實力為基礎，穩健推進全固態電池從試產線走向市場，開啟新一代能源應用想像。

綠能 台塑

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