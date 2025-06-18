台積電再派3000名工程師赴美？劉鏡清：不會

立法院經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化三委員會聯席會議今天審查「外國專業人才延攬及僱用法修正草案」，邀請國發會主委劉鏡清進行專案報告並備質詢。

國民黨立委萬美玲關注台積電加碼赴美投資，先前興建第1座廠時，已外派500名工程師到當地支援3年，如今還要額外建3座廠、2座封裝設施和1間研發中心，是否還會外派3000名工程師到當地？國發會主委兼台積電法人董事代表劉鏡清表示「不會」。

劉鏡清表示，台積電興建第1座廠時，美國人沒有相關經驗，因此台積電必須把有經驗的人派過去教導，教會了之後他們就會回來。劉坦言自己曾受邀到美國亞利桑那廠參觀，裡面的工程師有美籍、印度籍甚至來自印尼。