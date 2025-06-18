快訊

強敵Switch 2來勢洶洶 Sony執行長沒在怕：頂級體驗非PS5不可

NBA／魔獸與吹耳哥BIG3幹架懲處出爐！2人因「太菜」逃禁賽

川普要伊朗無條件投降 卻造成MAGA內部分歧矛盾？

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電再派3000名工程師赴美？劉鏡清：不會

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
有立委關注台積電加碼赴美投資，先前興建第1座廠時，已外派500名工程師到當地支援3年，如今還要額外建3座廠、2座封裝設施和1間研發中心，是否還會外派3000名工程師到當地？國發會主委兼台積電法人董事代表劉鏡清表示「不會」。記者胡經周／攝影
有立委關注台積電加碼赴美投資，先前興建第1座廠時，已外派500名工程師到當地支援3年，如今還要額外建3座廠、2座封裝設施和1間研發中心，是否還會外派3000名工程師到當地？國發會主委兼台積電法人董事代表劉鏡清表示「不會」。記者胡經周／攝影

立法院經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化三委員會聯席會議今天審查「外國專業人才延攬及僱用法修正草案」，邀請國發會主委劉鏡清進行專案報告並備質詢。

國民黨立委萬美玲關注台積電加碼赴美投資，先前興建第1座廠時，已外派500名工程師到當地支援3年，如今還要額外建3座廠、2座封裝設施和1間研發中心，是否還會外派3000名工程師到當地？國發會主委兼台積電法人董事代表劉鏡清表示「不會」。

劉鏡清表示，台積電興建第1座廠時，美國人沒有相關經驗，因此台積電必須把有經驗的人派過去教導，教會了之後他們就會回來。劉坦言自己曾受邀到美國亞利桑那廠參觀，裡面的工程師有美籍、印度籍甚至來自印尼。

工程師 國發會 台積電

延伸閱讀

看好機器人！AI新十大建設如何奪先機？主權基金不動用外匯存底 操盤手薪資該給多少

別讓仇恨政治在桃園生根 國民黨萬美玲籲投罷免不同意票

國發會推動幸福職場計畫 「三亮點」羨煞全國公務員

國發會：台積電是護國神山 國發基金1張都沒賣

相關新聞

宏泰股東會／通過配發每股現金股利2.1元 今年在手訂單逾50億元

宏泰（1612）18日召開股東會，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利2.1元。宏泰指出，看好公共工程、台電強...

工研院助攻達擎搶占新商機 推動 AI 虛實融合技術落地應用

為推動顯示產業的數位轉型與高值化應用，工研院宣布與國內顯示器解決方案領導供應商大廠友達光電（2409）旗下子公司達擎攜手...

台塑新智能固態鋰電池試量產線啟用 下世代電池新突破

台塑新智能18日宣布，與明志科大綠能電池研究中心正式完成並啟用「全固態鋰電池」試量產線，於下世代電池技術布局邁向重要進展...

台積電再派3000名工程師赴美？劉鏡清：不會

立法院經濟、社會福利及衛生環境、教育及文化三委員會聯席會議今天審查「外國專業人才延攬及僱用法修正草案」，邀請國發會主委劉...

台揚股東會／前十大股東大揭密 第二名見股市名人「凱基松山哥」

台揚科技（2314）18日舉行股東會，翻開台揚年報的前十大股東表，大股東建漢（3062）持股僅剩8%，最有趣的是第二大股...

愛立信、Google協力拚AI基建 打造AI為基礎的電信級5G

愛立信近日宣布推出全新解決方案「Ericsson On-Demand」，以真正的軟體即服務（SaaS）平台形式，提供電信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。