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科技結合嗅覺！華碩香氛滑鼠正式開賣 售價、外觀一次看

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
華碩最新香氛滑鼠MD101。華碩／提供
華碩最新香氛滑鼠MD101。華碩／提供

品牌大廠華碩（2357）18日宣布，正式推出「香氛滑鼠MD101」，該產品內建補充式香氛艙，為消費者提供個人化香氛體驗，並榮獲2024年紅點設計獎肯定。這款輕巧且多功能的靜音無線滑鼠，採用人體工學設計，還可依個人喜好填充/更換香氛；質感非凡的珠光白、玫瑰粉兩種配色，搭配精緻的背光燈效，滿足嗅覺、觸覺及視覺三大享受，為居家/辦公空間增添個人品味與生活態度。

華碩指出，ASUS香氛滑鼠MD101支援RF 2.4 GHz和Bluetooth 5.0雙模式無線連線功能，兼容Windows、Chrome和macOS設備，滿足各種裝置連接需求。滑鼠腳貼以 PTFE材料製成，操作順暢；可調式DPI最高支援2400 DPI，在不同的螢幕解析度和表面上都能靈敏操控。

華碩說明，該產品的右手拇指指托，採用人體工學設計，耐用的微動開關可承受1,000萬次點擊，靜音設計低於20分貝，使用時近乎無聲。內建省電技術，單顆電池續航最高可達一年。全方位設計，適用於右手、中小手型使用者及辦公學習環境。而該產品建議售價為新台幣1,290元，吸引市場關注。

紅點設計獎 滑鼠

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