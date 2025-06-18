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數位支付樂數鈔！綠界科技攻漲停、LINE Pay 漲逾6%創波段高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股18日在南亞科（2408）爆量漲停、台積電（2330）開低走高拉抬下，盤中重返5日線及22,300關之上。數位雲端類股更在綠界科技*（6763）快攻漲停鎖死，LINEPAY（7722）強漲逾6%領攻下，成為多頭先鋒部隊。

綠界科技連兩日獲外資回補買超，18日人氣升溫，股價快攻漲停鎖死在58.5元、飛越季線。綠界科技為第三方支付領導品牌，2024年EPS為1.94元，日前股東會通過下半年配發現金股利0.7元，合計全年配息1.6元，實現公司穩定回饋股東的承諾。前五月營收6.83億元、年增6.26%。

綠界專注提供一站式金流解決方案，整合Apple Pay、綠界Pay、歐付寶TWQR等行動支付工具，並延伸至信用卡訂閱、無卡分期、EC開店平台與數據分析服務，協助商家實現端到端的金流優化。今年更啟動「共宣推廣計畫」，攜手VIP商家整合會員回饋、限時優惠與行銷資源，強化綠界Pay的使用黏著度，助攻商家擴大銷售觸角，打造三方共贏的電商生態圈。

另，LINEPAY同樣連兩日獲外資回補買超，盤中股價續漲逾6%，暫高見678元，改寫3月底來波段新高。LINE Pay五月受惠母親節促銷與端午連假出遊潮，百貨、餐飲、電商等產業交易量月增逾三成，整體交易熱度明顯提升，5月營收衝上6.37億元、再創新高紀錄；迎接夏季與暑假消費旺季，LINE Pay持續推動多元行銷活動，包括「618年中購物節」、每周總值2,000元的「線上旅展」優惠券發送，並整合LINE Pay聯名卡與LINE POINTS點數回饋機制，刺激用戶消費意願。

此外，LINE Pay將深化與品牌、商圈及通路合作，透過「LINE Pay優惠券」、「好康地圖」等資源，強化用戶與商家互動，進一步推升交易動能與整體業績表現。

LINE Pay LINE

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