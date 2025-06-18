MIC 調查46%消費者曾用生成式 AI 最擔心 AI 虛假與偏誤

資策會產業情報研究所（MIC）針對網友使用生成式AI工具的概況進行調查，發布臺灣生成式AI行為與意向調查報告。46%網友曾使用生成式AI工具，年成長約一成，且18-25歲族群有高達69%曾使用，整體使用比率隨著年齡上升而遞減。

用戶使用的生成式AI工具，最多數來自企業付費（22%），另有13%來自機構付費，自行付費用戶為17%，整體仍有高達68%用戶未付費。

MIC資深產業分析師柳育林表示，生成式AI工具已成為企業與個人提升競爭力的關鍵，近兩年企業對於擅用生成式AI工具人才越發重視，愈來愈多的企業與機構開始鼓勵內部學習與使用；從員工角度來看，使用生成式AI工具可提升個人在職場的競爭力，成為消費者願意自行付費的關鍵，可發現26-35歲族群自行付費比率最高（23%），曾使用比率的成長幅度也最高，年成長14%。

資策會MIC調查用戶的使用頻率，每天使用一次以上的重度使用者占9%，另有28%每周使用一次以上，而最大宗的使用頻率為每月1次以上（33%）。針對用戶使用工具生成的內容類型，最主要為文字（78%）與圖像（51%），除此，影音（27%）與程式碼（25%）皆不達三成。

進一步關注年齡層使用差異，18-35歲在生成程式碼的比率特別高，超過三成；46-65歲在生成影音的比率也超過三成，高於其他年齡層。資深產業分析師柳育林表示，主要用途仍集中於生成文字與圖像，且以特定產業的使用頻率最高，如數位內容產製等，整體消費者仍處於推廣使用的階段，使用頻率仍有很大的成長空間。預期將隨著企業與機構的重視、AI終端普及等，逐漸落實到消費者的日常工作與生活中。

除了用戶的使用狀況，資策會MIC也調查整體消費者對於生成式AI的認知與認同度變化，發現兩者皆有顯著提升。認為了解生成式AI者，從2023年24%提升至2024年40%、不了解者從47%降至29%；另外，將近七成消費者認同生成式AI有未來發展性，較2023年比率成長6%。

針對消費者對生成式AI應用的關注度與關注領域，資策會MIC表示，關注的比率較2023年提升約4%，有高達86%會關注生成式AI應用。針對關注領域，幾乎所有應用領域的比率皆微幅成長，前三名依序為媒體娛樂（66%）、教育服務（58%）、健康醫療（52%），其餘應用的關注比率皆約三成。不同年齡層關注的應用也有所差異，18-25歲較其他年齡層更關注教育服務、金融保險；26-35歲更關注零售商務；36-45歲更關注媒體娛樂、工業製造，而56-65歲更關注健康醫療、交通運輸。

資策會MIC表示，仍有93%國人對生成式AI發展表達擔憂，比率相較2023年微幅提升，前三大擔憂的議題依序為虛假與偏誤（64%）、過度依賴（60%）、隱私安全（47%），而其他議題如觸犯法規、就業衝擊也有三成以上，其中，虛假與偏誤、隱私安全、觸犯法規的擔憂比例皆微幅增加、過度依賴與就業衝擊的比例微幅下滑。