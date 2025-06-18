DDR4現貨價高漲南亞科傳暫停報價 記憶體族群齊揚
DDR4現貨價勁揚，並傳出南亞科暫停報價，激勵記憶體族群今天股價齊揚。記憶體業者表示，現貨市場規模小，南亞科和華邦電以合約市場為主，且合約價與現貨價走勢並不同步，存在時間差，短期業績無法隨著大幅增長。
據市調機構集邦科技調查，DDR4 16Gb現貨均價17日攀高至9.25美元，單日上漲逾6%，並大舉超越DDR5 16Gb現貨均價5.9美元。
研調機構Counterpoint分析指出，DDR4報價高於DDR5價格，主要是動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商三星（Samsung）計劃停止生產傳統產品所造成。值得注意的是，目前客戶產品設計逐步轉向DDR5。
媒體報導，隨著DDR4現貨價高漲，南亞科暫停報價。受此激勵，記憶體族群股價齊揚，包括南亞科、廣穎和十銓盤中皆強攻漲停。只是南亞科對於報價並不評論。
記憶體業者指出，根據過去產品規格世代交替經驗，廠商曾以舊規格產品價格高於新規格產品價格的策略，促使客戶能夠加速轉進新規格產品，當規格順利轉換後，新規格產品報價又會恢復比舊規格產品高的正常狀態。
業者表示，南亞科和華邦電以合約市場為主，第2季產品報價應於3月與客戶談定，因此短期營收無法隨著現貨價揚升而大幅增長。不過，現貨價揚升，確實有助於未來合約價議價。
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