華為首季躍居全球穿戴市場冠軍 推出限時優惠

根據IDC最新發布報告顯示，華為穿戴裝置於2025年第1季躍升全球穿戴市場第一名，截至2025年6月5日，全球累計出貨已突破2億台。看準台灣消費者對智慧穿戴需求的持續攀升，HUAWEI限時祭出超值優惠，即日起至6月30日，可至全台華為銷售通路選購，包括燦坤（2430）、順發（6154）、全國電子（6281）、創Q Space品牌櫃、法雅客、MIKO米可、馬尼通訊、Q哥3C等實體門市，以及四大電商平台（PChome 24h購物、momo購物網、YAHOO!購物中心、蝦皮購物）。

其中包括旗艦級款式HUAWEI WATCH Ultimate系列全面下殺，可支援100米深潛與專業高爾夫模式，WATCH Ultimate綠野傳奇：建議售價27,990元，限時優惠價23,990元；WATCH Ultimate縱橫銀：建議售價25,990元，限時優惠價19,990元；WATCH Ultimate馳騁黑：建議售價22,990元，限時優惠價16,990元。

時尚運動全能的智慧手錶HUAWEI WATCH GT 5系列，精品智慧手錶WATCH GT 5 Pro：建議售價13,990元起，限時優惠價10,490元起；經典智慧腕錶WATCH GT 5：建議售價8,990元起，限時優惠價7,490元。