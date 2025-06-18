愛立信、Google協力拚AI基建 打造AI為基礎的電信級5G

愛立信近日宣布推出全新解決方案「Ericsson On-Demand」，以真正的軟體即服務（SaaS）平台形式，提供電信商核心網路服務。該平台為愛立信與@@@Google Cloud@@@共同設計，由愛立信負責端到端管理，利用Google Cloud的AI基礎建設與Google Kubernetes Engine（GKE）架構，將協助電信商快速建立與擴展核心網路服務、降低營運成本，並藉由完全託管的雲端原生平台提升業務彈性。

在電信商面臨需加速創新、規模擴張與日益複雜的營運挑戰時，Ericsson On-Demand提供一種靈活、高效的全新模式。該平台可在數分鐘內部署完整核心網路，依需求自動擴充與縮減規模，並採取按用量付費模式，客戶無需擔心底層基礎建設的管理問題。

愛立信指出，Ericsson On-Demand的主要特點包括：可在數分鐘內完成配置：無需冗長部署週期，可快速啟動核心網路服務。可彈性擴充：可即時擴充容量以應對高峰需求，無需前期資本支出或過度配置。具成本效益與透明的定價：按使用量計費，無基礎建設或授權費用。具有快速創新能力：使電信商能以雲端速度創新，並在全球範圍內實現擴展。可全託管營運：由愛立信的全天候站點可靠性工程（Site Reliability Engineering, SRE）團隊提供支援，具備AI協助的故障排除與生命週期自動化，進一步減少問題解決時間與營運負擔。另外，內建安全性與控管機制：包含地理位置限制的部署選項、身份識別與存取管理（IAM）政策，以及雲端原生防火牆。

愛立信表示，開發團隊與Google Cloud合作，展現電信級的可靠性與公有雲的靈活性。該平台運用GKE架構簡化與提升網路可用性，同時還運用Google Cloud在全球42個雲端區域（Cloud Region）及超過200萬英里的陸地和海底光纜構建的完整端到端AI基礎建設，可協助電信商提供用戶所需的高韌性、高可用性與合規性。

Google Cloud網路與安全副總裁暨總經理Muninder Singh Sambi表示：「透過Google Cloud的AI基礎建設，搭配Ericsson On-Demand，電信商能迅速部署5G核心網路，開啟全新營收來源。這次與愛立信的合作不僅關乎技術，更為客戶打造以AI驅動的未來電信服務。」