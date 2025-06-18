愛立信與 Google Cloud 推 AI 基礎電信級5G核心網路即服務

電信通訊大廠愛立信（Ericsson）推出Ericsson On-Demand全新解決方案，以真正的軟體即服務（SaaS）平台形式，提供電信商核心網路服務。讓電信商可在幾分鐘內部署核心網路服務，輕鬆擴展規模，並按實際使用付費。該方案結合電信等級的可靠性與公有雲的靈活性，適用於小規模核心網路部署。

「Ericsson On-Demand」平台為愛立信與Google Cloud共同設計，由愛立信負責端到端管理，利用Google Cloud的AI基礎建設與Google Kubernetes Engine（GKE）架構，運用Google Cloud在全球42個雲端區域（Cloud Region）及超過200萬英里的陸地和海底光纜構建的完整端到端AI基礎建設，將協助電信商快速建立與擴展核心網路服務、降低營運成本，並藉由完全託管的雲端原生平台提升業務彈性。

Ericsson On-Demand的主要特點包括可在數分鐘內完成配置，快速啟動核心網路服務；彈性擴充，無需前期資本支出或過度配置；具成本效益與透明的定價，按使用量計費，無基礎建設或授權費用；快速創新能力，使電信商能以雲端速度創新，並在全球範圍內實現擴展；由愛立信的全天候站點可靠性工程（Site Reliability Engineering, SRE）團隊提供全託管營運，具備AI協助的故障排除與生命周期自動化，進一步減少問題解決時間與營運負擔；內建安全性與控管機制。

此外，Ericsson On-Demand還能幫助電信商在不影響任何業務的情況下，逐步為現有系統加入新功能。其「設計即安全」（secure-by-design）的架構，符合不斷演變的合規性與主權要求，並支援全球多地部署選項。