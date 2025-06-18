聽新聞
0:00 / 0:00
精成科股東會／董座焦佑衡看旺併 Lincstech 開拓 AI 伺服器半導體
華科集團精成科（6191）18日召開股東會，董事長焦佑衡期許，併Lincstech開拓AI伺服器客戶群及半導體，同時提到Lincstech新加坡據點相當重要，新加坡政府對產業很支持且有效率，他本人也在新加坡長大非常熟悉當地，新加坡技術效率有優勢，雖然電費人工較高，但公司將提升新加坡廠層次，新加坡經濟發展局也很關心此廠。
他也說，美國政府標案也僅限新加坡等區域廠商，預期該廠區將是聚焦AI伺服器應用。
提到展望，他提到，精成科除了併購帶來業績，上半年急單很多，不過第2季還有匯率的干擾。上半年關稅因素有看到急單，不過下半年外部環境仍混沌不明，預期對等關稅政策明朗後，相信與有信心台灣企業的調適與反應能力來調整布局，台灣廠商在世界上的競爭與生存能力很強，可突破環境考驗。
馬來西亞布局方面，他提到，布局很順利，加上新加坡與台灣廠區擴充，預期AI相關占比會持續成長。
精成科目前併Lincstech後AI相關營收比重約19%近二成，他期許，未來相關產品會越來越多。華科集團布局已相當完整達到大約1,500億多營業規模，去年已期許兩大目標整合，整理具競爭力產品，畢竟廠區有60多個關閉部分廠區優化、集中生產，中國大陸市場不會放棄，馬來西亞與新加坡、日本布局都有優勢，日本某些客戶群如車用鐵道醫療太空都有在地製造需求。第二已規畫專業經理人總經理50歲上下拉上來接班，甚至有40幾歲總經理，實現傳承。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言