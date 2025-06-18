精成科股東會／董座焦佑衡看旺併 Lincstech 開拓 AI 伺服器半導體

華科集團精成科（6191）18日召開股東會，董事長焦佑衡期許，併Lincstech開拓AI伺服器客戶群及半導體，同時提到Lincstech新加坡據點相當重要，新加坡政府對產業很支持且有效率，他本人也在新加坡長大非常熟悉當地，新加坡技術效率有優勢，雖然電費人工較高，但公司將提升新加坡廠層次，新加坡經濟發展局也很關心此廠。

他也說，美國政府標案也僅限新加坡等區域廠商，預期該廠區將是聚焦AI伺服器應用。

提到展望，他提到，精成科除了併購帶來業績，上半年急單很多，不過第2季還有匯率的干擾。上半年關稅因素有看到急單，不過下半年外部環境仍混沌不明，預期對等關稅政策明朗後，相信與有信心台灣企業的調適與反應能力來調整布局，台灣廠商在世界上的競爭與生存能力很強，可突破環境考驗。

馬來西亞布局方面，他提到，布局很順利，加上新加坡與台灣廠區擴充，預期AI相關占比會持續成長。

精成科目前併Lincstech後AI相關營收比重約19%近二成，他期許，未來相關產品會越來越多。華科集團布局已相當完整達到大約1,500億多營業規模，去年已期許兩大目標整合，整理具競爭力產品，畢竟廠區有60多個關閉部分廠區優化、集中生產，中國大陸市場不會放棄，馬來西亞與新加坡、日本布局都有優勢，日本某些客戶群如車用鐵道醫療太空都有在地製造需求。第二已規畫專業經理人總經理50歲上下拉上來接班，甚至有40幾歲總經理，實現傳承。