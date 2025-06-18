廣達助攻國軍前進外科小組 開發醫療野戰電子傷票系統

國防部軍醫局今年新編2億元預算，要仿美軍成立「國軍前進外科小組FRSD」，廣達（2382）17日宣布與國防部軍醫局、國防醫學院展開「產官學」三方合作，目標研發「電子傷票系統」，取代紙本文件模式，以提升大規模意外事故處理及國軍野戰醫療應變能力，讓傷者儘速完成檢傷分類，提高戰時急重症者存活率。

智慧醫療數位化也走向前線！過去八仙塵爆或火車出軌事故，往往瞬間造成大量傷者，現場的檢傷分類工作攸關後續將「對的患者」即時送到「對的醫療機構」收治，並加速醫院在患者抵達前收到傷者資訊。

而戰爭時，國軍如何以電子傷票系統取代以紙本色票紅／黃／綠／黑掛在病人身上的傳統模式，將是數位戰爭關鍵一環，更能讓醫護人員加速採取治療對策。

17日由廣達董事長林百里與軍醫局局長蔡建松、國防醫學院院長林致源及三軍總醫院院長陳元皓一同出席簽約記者會，三方宣布將聯手研發「電子傷票系統」，以科技導入戰場醫療現場。

據了解，該系統目標是所有軍人都配戴一個行動裝置，若遇到救治，前進外科小組（FRSD）會緊急開刀或急救，然後將傷患後送，此時透過RFID感應可輸入處置內容及生理資訊，並即時將資訊後送。

廣達電腦除提供核心架構設計與智慧醫療平台QOCA遠距照護技術，並搭配行動載具，能與前線救護設施連結部署，展現其在AI醫療技術、系統整合與資安架構方面的基礎。

國防醫學院主管指出，該裝置會紀錄傷患基本資料、生理訊號與檢傷分類資訊，並透過加密通訊即時傳送至後方指揮與醫療單位，提升國軍野戰醫療應變能量，而該套電子傷票系統現在已經有初步演練，近期才在「國軍一、二級衛勤戰傷救護暨前進外科小組（FRSD）示範演練」中實際應用。

國防醫學院表示，電子傷票系統是「智慧醫療野戰系統」的先導計畫之一，該系統未來還將包含更多如VR系統或遠距看診系統，全球各國目前都在朝此方向發展。