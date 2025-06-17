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谷歌撤信風波 中華電董座致歉
Google日前宣布撤銷中華電信ＴＬＳ憑證信任，中華電信董事長簡志誠昨首度公開表示「抱歉」，坦承主要是團隊對Chrome瀏覽器改版敏感度不夠，引起此次事件，預計七月底前會協助一萬多個政府、企業網站換發憑證，對網站影響「微乎其微」，也沒有資安、國安議題。
簡志誠指出，這次引起軒然大波的是ＴＬＳ憑證，與自然人憑證、工商憑證完全無關。他說，ＴＬＳ憑證是網站的身分證，有這個憑證就代表它是合法的網站，Google Chrome全球總共授權六十七家業者擔任憑證授權機構，中華電信是其中的一家。
簡志誠表示，此次引起風波主因在於Google Chrome前年就已改版，欄位變更後，「團隊配合動作沒那麼快，時效性較慢」，而在發現問題之後，中華電信今年已經重組團隊，並引進自動化工具，建立合規監控制度，改善相關問題。
簡志誠表示，中華電信內部統計，總共會有八千多個政府網站、兩千多個商業網站認證，會在八月之後過期，因此中華電信已預先通知這些客戶，並在七月底前為這些客戶換發網站憑證，目前已有超過百分之九十五點四的客戶完成憑證更新或轉為雙憑證。
中華電信預估最快明年三月會重返Chrome信任清單。簡志誠說，要達到這項目標並不容易，因為Google會找第三方公司重新審核中華電信內部的ＩＳＯ機制、相關文件，要重新進入信任清單要花相當多的努力與時間，但中華電信一定會「達到目標」。
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