快訊

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

相對論／蔣萬安家「深夜食堂」 父子療癒時光

高溫炎熱午後雷雨 未來10天無梅雨鋒擾台 吳德榮曝颱風生成機率

DDR4價格又飆 現貨價兩天再漲逾12%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

DDR4現貨價飆不停，繼上周五（13日）8Gb、16Gb等規格單日都勁揚近8%，本周以來持續飆漲，昨（17）日晚間DDR4 16Gb（1G×16）3200現貨價再漲6.32%，DDR4 4Gb（512M×16）更暴漲8.77%，再度讓業界瞠目結舌。本周以來僅兩個交易日，現貨價又漲了超過12%，甚至高達16%以上。

換言之，光是近三個交易日，DDR4現貨價累計已大漲兩成。

業內人士透露，DRAM市場往例都是「追漲不追跌」，隨著國際大廠退出DDR4生產、南亞科（2408）傳暫停報價，引來更強勁的追價買盤，使得漲幅「沒有最高，只有更高」，研判這波漲勢「很難停下來」，甚至有機會一路漲到年底。

業界直言，在客戶需求轉趨急迫下，「惜售」成為市場主流現象，也加深了現貨市場的緊張情緒。

根據研調機構集邦科技（TrendForce）旗下專業報價網站DRAMeXchange昨天晚盤最新報價，DDR4 16Gb（1G×16）3200現貨價上漲6.32%，均價為9.25美元；DDR4 8Gb（512M×16）3200更暴漲8.77%，均價4.441美元。

與上周五晚盤均價相比，DDR4 16Gb （1G×16）3200和DDR4 8Gb（512M×16）3200本周僅兩個交易日分別飆漲12.8%、16.13%。

「客戶有安全庫存水位設定，但看到價格上漲、供應吃緊，就會出現恐慌性追貨，進而推高市場需求，導致庫存控管更難掌握。」業者坦言，目前雖仍有庫存可用，但追價搶貨勢必難免。

南亞科 6G

延伸閱讀

DDR4現貨價一天暴漲近8% 本季來翻漲逾倍 南亞科、華邦獲利喊衝

南亞科利多 大和喊買

全民權證／華邦電 選逾90天

融券大增軋空起跑？慎防「空」歡喜一場！美關稅不確定性持續 15檔高券資比股出列

相關新聞

Meta 吃罰單 高層將訪台…數發部：樂見企業重視打詐議題

打詐專法上路後，Meta因違反數位平台廣告實名制，上月才剛有兩案被數位發展部開罰100萬元，隨後又有23案調查中，市場傳...

AI新十大建設 預算加碼…打造矽光子、量子電腦、智慧機器人國家級實驗室

國發會、國科會昨（17）日向行政院報告「AI新十大建設」草案，據規畫，未來四年（2025年至2028年）將至少投入1,9...

半導體三強 進擊面板級封裝…引爆新一波搶單大戰

扇出型面板級封裝（FOPLP）被譽為下世代先進封裝顯學，晶圓代工龍頭台積電、半導體封測一哥日月光、記憶體封測龍頭力成等半...

政府阻詐 要硬起來

根據信賴科技業者GASA & Whoscall《亞洲詐騙調查報告》，詐騙集團專門鎖定用戶數最多的社群平台行騙，Meta旗...

國巨收購芝浦 二度延後

被動元件大廠國巨昨（17）日宣布，二度延長對日商芝浦電子（Shibaura Electronics）的收購案時間，至7月...

玉晶光今年營運有望攻頂 同步搶進人形機器人、AI 智慧眼鏡

光學鏡頭廠玉晶光第3季迎來傳統旺季，董事長陳天慶昨（17）日預告，下半年訂單量比去年同期多，旺季效應可期，今年營運拚優於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。