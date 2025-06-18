DDR4價格又飆 現貨價兩天再漲逾12%

DDR4現貨價飆不停，繼上周五（13日）8Gb、16Gb等規格單日都勁揚近8%，本周以來持續飆漲，昨（17）日晚間DDR4 16Gb（1G×16）3200現貨價再漲6.32%，DDR4 4Gb（512M×16）更暴漲8.77%，再度讓業界瞠目結舌。本周以來僅兩個交易日，現貨價又漲了超過12%，甚至高達16%以上。

換言之，光是近三個交易日，DDR4現貨價累計已大漲兩成。

業內人士透露，DRAM市場往例都是「追漲不追跌」，隨著國際大廠退出DDR4生產、南亞科（2408）傳暫停報價，引來更強勁的追價買盤，使得漲幅「沒有最高，只有更高」，研判這波漲勢「很難停下來」，甚至有機會一路漲到年底。

業界直言，在客戶需求轉趨急迫下，「惜售」成為市場主流現象，也加深了現貨市場的緊張情緒。

根據研調機構集邦科技（TrendForce）旗下專業報價網站DRAMeXchange昨天晚盤最新報價，DDR4 16Gb（1G×16）3200現貨價上漲6.32%，均價為9.25美元；DDR4 8Gb（512M×16）3200更暴漲8.77%，均價4.441美元。

與上周五晚盤均價相比，DDR4 16Gb （1G×16）3200和DDR4 8Gb（512M×16）3200本周僅兩個交易日分別飆漲12.8%、16.13%。

「客戶有安全庫存水位設定，但看到價格上漲、供應吃緊，就會出現恐慌性追貨，進而推高市場需求，導致庫存控管更難掌握。」業者坦言，目前雖仍有庫存可用，但追價搶貨勢必難免。