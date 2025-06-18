國發基金擬投資矽光子供應鏈 政院：助攻產業再旺20年

國發會提出AI新十大建設，將矽光子視為重中之重。據規劃，政院將導入國發基金投資矽光子供應鏈，並建立矽光子研究中心，藉由五大策略，要讓台灣半導體封裝產業再旺20年。

國發會、國科會昨（17）日向行政院報告AI新十大建設規劃雛形，矽光子產業被列為一大重點。國發會表示，主要配合AI發展需求，政府必須積極布局，搶占新商機，經各部會盤點後，將祭出五大策略，

首先，開發矽光子共同封裝（CPO）等技術、超高速及低功耗矽光子傳輸技術，滿足AI高速運算需求；第二，投資矽光子供應鏈，導入政策誘因包括租稅優惠、科專補助、國發基金投資等。

第三，購置矽光子測試設備供產業生態系研發共享，並鼓勵開發國產測試設備；第四，建置矽光子研究中心，將整合民間力量並可與國際研究中心、國際客戶合作；第五，打造世界級矽光子技術及創新應用，如生醫感測、自駕光達（LiDAR）等多元領域應用。

此外，AI新十大建設也涵蓋量子電腦領域，國發會強調，將建立亞洲前三的量子電腦中心，大力發展量子電腦，促成產官學、新創合作，將整合國家產學研全方位資源，研究發展建置IP與技術，供產業應用，打造領先全球的量子運算研發基地，並積極發展如低溫控制晶片、量子演算法、後量子密碼學等先進技術，進而從技術、零組件、製造、應用端帶動全量子產業發展。