AI新十大建設 預算加碼…打造矽光子、量子電腦、智慧機器人國家級實驗室

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
國發會、國科會17日向行政院報告「AI新十大建設」草案，據規畫，未來四年（2025年至2028年）將至少投入1,900億元預算。（路透）
國發會、國科會17日向行政院報告「AI新十大建設」草案，據規畫，未來四年（2025年至2028年）將至少投入1,900億元預算。（路透）

國發會、國科會昨（17）日向行政院報告「AI新十大建設」草案，據規畫，未來四年（2025年至2028年）將至少投入1,900億元預算，包括科技預算、公建預算、國發基金合計將大幅擴增約900億元，預計最快下周報行政院核定。

據了解，AI新十大建設被視為重要政策，國發會多次邀集跨部會盤點、討論，同時也與企業共同研商，包含台積電（2330）、鴻海（2317）、華碩（2357）、日月光（3711）等。其中，將打造矽光子、量子電腦、智慧機器人等三大國家級實驗室，布局未來商機。

行政院長卓榮泰日前提出，因應AI浪潮，要推動台灣成為全球AI影響力中心，將由國發會盤點十大推動項目，包括兆元軟體平台產業、產業應用百萬家、全民智慧生活圈、矽光子技術全球領先、進入量子運算領先群、智慧機器人技術發展、主權AI及算力、50萬人才與千億資金、智慧政府與資料治理、區域AI均衡發展。

首先，兆元軟體平台產業以軟體為核心，由大帶小將整個城市智慧解決方案輸出到世界各國，並研議平台產業政策作為誘因。第二，產業應用百萬家則是推動產業AI轉型與升級，透過產品價值、經營效率及通路市場以及鼓勵企業更換AI解決方案或設備等方式。

第三，全民智慧生活圈則是打造處處是AI，積極推動智慧醫療、智慧交通及各項智慧便利方案等。第四，將打造新一代護國神山矽光子技術，居全球AI先進封裝關鍵地位。

第五，建立亞洲前三的量子電腦中心，建國家級量子研發實驗室。第六，智慧機器人方面，因台灣具備全世界最強的ICT供應鏈，將在此基礎上發展為全球機器人重要供應鏈所在地。

第七，主權AI及算力方面，透過公私合作，建設算力國家基礎，從亞洲第四躍升為亞洲第二。第八，培育AI 人才，每年投入1,500億元，建立創新創業雨林生態系。

第九，智慧政府與資料治理，要完善法規，建構台灣主權AI訓練語料庫。第十，打造區域均衡讓各區產業創造高產值、高薪就業機會。

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