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DDR4價格又飆 南亞科傳暫停報價 後續行情恐漲更兇

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
DDR4供不應求，短線價格狂飆，傳出台塑集團旗下記憶體大廠南亞科通知客戶暫停報價。聯合報系資料照
DDR4供不應求，短線價格狂飆，傳出台塑集團旗下記憶體大廠南亞科通知客戶暫停報價。聯合報系資料照

DDR4 DRAM市場供不應求，短線價格狂飆，傳出台灣最大DDR4供應商、台塑集團旗下記憶體大廠南亞科（2408）通知客戶暫停報價；另一DDR4主要製造商、華新麗華集團旗下華邦也可能跟進「封盤」。

主要供應商「蓋牌」暫停報價，透露價漲惜售的態度，業界預料後續報價恐漲更兇，隨著價格一路飆漲，南亞科、華邦後市將更有看頭。對於暫停報價傳聞，南亞科昨（17）日不予回應，僅表示會依照客戶需求，進行彈性調整。至截稿前，未取得華邦回應。

即便兩家主要供應商低調，市場追價買氣十足，南亞科、華邦昨天股價均價量齊揚，南亞科收53.8元、漲0.9元，成交量逾7.3萬張；華邦收盤價18.75元、漲0.35元，成交量逾5.67萬張。

外資更大舉進場卡位，昨天大手筆買超華邦、南亞科，分別買超逾1.78萬張，以及逾1.15萬張，分居昨天外資買超個股第三、四名。

業界分析，在三星、美光、甚至對岸DRAM一哥長鑫存儲都傳出停產DDR4之後，引發下游恐慌，擔心日後庫存水位見底，引爆這波搶貨潮，來自工控、工業電腦等品牌／OEM廠頻頻追貨，但「供應端貨就是不夠」，價格先是飆漲，但最後DRAM廠連「報價要怎麼漲、漲多少」都無法決定，乾脆先行暫停報價。

業界分析，過往面板、記憶體等景氣循環產業在市場供不應求盛況下，都會出現供應商暫停報價的狀況，相關策略將引發兩大影響，首先是更進一步刺激客戶「價格會漲更多」的預期，進而加速後續的拉貨潮、甚至搶貨的行為，推動價格進一步上行。

其次是控制出貨節奏，因為供應商停止報價通常不代表停止出貨，而是暫緩給出新價格，讓市場短期進入「價格空窗期」，目的在於延後成交時機，等待更高報價。

展望後市，南亞科先前指出，看好今年下半年DRAM市況價量齊揚，尤其DDR4隨著三大原廠陸續退出，讓南亞科得以成為關鍵供應商，伴隨現在DDR4價格動能強於DDR5，南亞科短期內可望在非AI市場先建立穩固的出貨基礎，力拚第4季單季營運轉盈。

南亞科總座李培瑛認為，南亞科在當前8Gb DDR4掌握有利的利基條件，因為若客戶希望轉進DDR5，產品容量是16Gb起跳，對部分應用來說太大，反觀DDR3又無法支援8Gb容量，DDR4 8Gb產品因此成為需求焦點，南亞科也已準備好對應DDR4 8Gb、16Gb等各式產品出貨。


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