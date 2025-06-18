TV老三台 6月底恐「違法營運」

國家通訊傳播委員會（NCC）委員人數未過半，轄下特許產業的換照等日常業務大受影響，提名的行政院、審查的立法院都不急，但業者很急，因為老三台在6月底都要「違法營運」，將出現台灣媒體史上最多電視台一起違規的畫面。

業者呼籲行政院，盡快提出新委員名單讓立法院審查；學者也提三大解方，想幫NCC業務繼續運行。

行政院原定去年7月底前提名四位新委員，但名單後來停擺，卡了近一年，電信、有線電視、無線電視衛星廣播電視業務均大受影響。行政院長卓榮泰曾在4月底表示，已有談定的委員，須等準委員安排好生活與工作，但實際上一個多月來名單一波三折，連與業務無關的學者也被徵詢，傳出業界反彈聲，加上行政院堅持足額提名，讓名單遲遲無法公布。

因去年沒有補足新委員，致使委員會空轉。今年3月7日MTV Live、Nick Jr.的衛星電視執照到期無法換照。NCC以一紙公文要求有線電視系統業者以消費者權益為重，持續播送未獲執照頻道，讓衛星電視頻道業者及有線電視系統業者都陷入「違法營運」窘境。

最近台視（8329）、中視、華視、公視、國會頻道及TaiwanPlus，共有16個無線電視頻道的事業執照將在6月30日到期，又將面臨因為NCC委員缺額，屆期無法換照的狀況。

業者指出，無線電視換照與衛星廣播電視不同，涉及無線電視「頻譜」的核發，無線電視頻譜屬於數發部業務，總不能NCC發公文行政指導數發部也跟著違法核發頻譜，好讓系統業者及頻道業者繼續「違法」營運，違反依法行政原則，更有公務人員圖利他人的嫌疑。

業者呼籲行政院快點提出新NCC委員人選，讓立法院儘快審查通過，或者參考學者提出的「三大解方」，好讓人數過半。包括由行政院提名，至少先通過一位委員，湊足四位委員的門檻；第二由NCC或立法院修法將NCC組織法第4條規定可審查業務的委員人數由七人改為五人，降低委員開會、決議門檻；或透過修法或條文解釋，將NCC組織法第10條第3項規定之「委員總額」明確規定為「現行委員總額」，而非現行法定「全體委員」。