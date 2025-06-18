仁寶、英業達、緯創 進場智慧醫療卡位
智慧醫療商機看俏，不僅廣達上緊發條，仁寶（2324）、英業達及緯創等代工廠也積極推進智慧醫療發展，力拚十年磨一劍。
仁寶積極投資智慧醫療、布局健康事業，瑞芳醫療長照設施大樓去年底動土，集團共投入近10億元，預計2028年完工啟用，是仁寶未來在發展智慧醫療、遠距醫療、精準醫療及預防醫療領域上相當重要的據點，將導入醫療AI和AIoT技術。
仁寶目前在智慧醫療方面已有多項專案與台灣多家醫療院所合作，並建立策略夥伴關係。
英業達集團會長葉國一去年底現身台灣醫療科技展，力挺自家醫療事業，顯見集團對醫療事業的重視程度。葉國一表示，英業達醫療事業已有不錯成績，旗下英華達的智慧輸液系統已獲台大醫院和北醫體系採用，國外也有獲醫療體系採用，布局逐漸開花結果，除東南亞之外，最終希望能走遍世界。
英業達旗下智慧醫材產品英愛膚智慧傷口軟體，取證半年後也成功商轉，今年已落地新光醫院，協助全院傷口診治流程邁向AI化、數位化及自動化，未來雙方更將進一步簽署合作備忘錄，衝刺智慧醫療動能。
緯創透過旗下緯創醫學切入智慧醫療應用，今年3月宣布攜手台北醫學大學，於北醫大體系附屬醫院展開臨床試驗，進行血液透析患者洗腎健康照護監測研究，利用緯創醫學自研生產的BestShape VS，連續偵測患者在血液透析過程中的生理數值，建構初步AI模型。
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