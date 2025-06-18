廣達強攻美國智慧醫療 攜手哈佛、MIT 推動創新應用
代工大廠廣達（2382）除擴大美國伺服器產能布局，也衝刺美國智慧醫療商機。廣達董事長林百里昨（17）日出席與國防醫學院及國防部軍醫局合作簽約儀式，會後受訪時透露，計劃向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請醫療解決方案相關證照，揮軍美國智慧醫療市場。
廣達技術長張嘉淵也說，廣達在美國就醫療科技領域與麻省理工學院有長期合作，也與哈佛醫學院、麻省總醫院等共同推動醫療創新應用，目標打造符合美國市場需求的客製化醫療解決方案。
廣達昨天與國防軍醫局暨國防醫學院宣布，共同研發電子傷票系統。林百里表示，廣達與國防醫學院以及三軍總醫院在智慧醫療領域緊密合作，此次以廣達自主開發的QOCA智慧醫療遠距照護技術為基礎，與國防醫學院合作，發展出電子傷票解決方案，期待未來能夠藉由三方合作，提升現行災害醫療救護系統與迅速應變能力。
林百里說，未來希望透過廣達的QOCA，打造智慧醫療整合系統，不斷引進新的科技與能量，讓更多智慧醫療能落實在戰場遠距醫療上。
林百里會後受訪指出，廣達布局智慧醫療主要有三大方向，包括AI醫療、遠距醫療、個人照護醫療，三大方向都在持續進行中，與國防醫學院與三軍總醫院也合作多次，進行多個專案，成果都很好。
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