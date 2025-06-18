Meta 吃罰單 高層將訪台…數發部：樂見企業重視打詐議題

打詐專法上路後，Meta因違反數位平台廣告實名制，上月才剛有兩案被數位發展部開罰100萬元，隨後又有23案調查中，市場傳出Meta美方高層7月將來台訪問政府官員。數發部昨（17）日表示，樂見Meta美國總部重視打詐議題。

外傳Meta這波恐將吃上千萬罰單，對於第二波被裁罰高額罰鍰，以及高層即將來台訪問等說法，Meta台灣至截稿為止都沒有回應，但也沒有否認。

《詐欺犯罪危害防制條例》（打詐專法）規定，網路廣告平台業者在其平台刊登或推播廣告時，應在廣告中揭露一定程度資訊。

Meta經營的臉書平台，5月因未依法揭露廣告委託刊播者、出資者資訊，才剛有兩案各挨罰50萬元，合計100萬元，成了打詐專法上路以來首例，不僅如此，內政部後續又送交23案廣告資訊揭露不完全案件，統統都是Meta案件。

對於裁罰進度，數發部官員表示，5月29日已邀集法務部、調查局、警政署、打詐指揮中心等單位開會，並邀Meta說明，發函請Meta陳述意見，依現行法規，其須在七日內提交陳述意見書，數發部再邀集相關單位討論並作出裁定。據了解，數發部最快本周將宣布開罰金額。

依規定，未依規定揭露委託刊播者、出資者資訊，可開罰20萬元以上、500萬元以下罰鍰。

此前，數發部已對Meta兩案各裁處50萬元，並要求限期改正，屆期未改正將按次處罰。

數發部官員表示，Meta數位廣告未確實做到資訊揭露，上月接到的違規案件都已開過會，已進入行政程序，正在確認最終內容，有更詳盡訊息後會儘速公布。

市場傳出，Meta美方高層將於近期訪台，主要針對打詐議題，數發部官員坦言，確實有收到這項消息，時間約在7月，除了拜訪數發部外，也有機會拜會打詐相關部會高層。

官員提到，此次Meta高層來訪，我方樂見Meta美國總部重視打詐議題，若對方到數發部說明，我方也會表達台灣政府對打詐的重視，同時希望Meta從總部開始協助打詐，因為從數據來看，源頭管理若Meta做得好，台灣的詐騙訊息會降低很多。