政府阻詐 要硬起來
根據信賴科技業者GASA & Whoscall《亞洲詐騙調查報告》，詐騙集團專門鎖定用戶數最多的社群平台行騙，Meta旗下臉書已連兩年名列詐騙接觸率最高的社群媒介，近期Meta旗下平台的Threads，因尚未成為《詐欺犯罪危害防制條例》納管及處罰範圍，Threads已立刻成為最新的詐騙平台。
針對消費者數據「量身打造」的詐騙網頁層出不窮，對大量無法驗證身分、來自境外投放的假帳號，連兩年「蟬聯」詐騙平台冠軍的地位，絕不能說Meta已經盡到全力。
國人在Meta相關平台上遇到詐騙嚴重破財，Meta沒啥反應，反而對民眾或企業檢舉置若罔聞。
不少名人先前被假造臉書網頁，必須自己出面到處強調「沒有用臉書」；上了新聞媒體、被立委關切，才被臉書正視；企業被仿冒臉書向Meta檢舉，經常被「冷處理」不受關注，劣幣到處猖獗；臉書封鎖台灣用戶，通常理由就是「違反平台社交原則」；做理財服務的媒體帳號也被封鎖，因為演算法覺得有詐欺問題，媒體費盡力氣「自清」也找不到窗口。Meta坐收各種費用，似乎都不用負起社會責任。
該抓的抓不到，不該抓的被抓了，Meta從未公布理由或是更進一步的積極措施。
最近終於因為Meta未落實說明廣告主身分、平台內容來源，導致兩案被裁罰100萬元，後續還有23案全是Meta的案件，罰鍰累計可能上看千萬元，Meta高層終於要來台「關心」打詐。
數發部不要看到美商高層就覺得有面子，肩膀要硬起來，幫台灣民眾要求Meta認真一點，收了錢也要認真防詐。
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