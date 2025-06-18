國巨收購芝浦 二度延後
被動元件大廠國巨（2327）昨（17）日宣布，二度延長對日商芝浦電子（Shibaura Electronics）的收購案時間，至7月1日結束，收購目標公司普通股數量為15,246,293股，若最終有效應賣之股數未達預定收購股數，但達最低收購股數7,623,147股（約當預定收購股數之50%）時，公開收購的數量條件仍告成就。
董事長陳泰銘先前強調，併購芝浦電子「不屈不撓」，短期以收購超過50%股權為目標，未來不排除持續增加收購比重、延長公開收購時間，目標使芝浦電子變成國巨集團100%子公司，芝浦電子也將在日本下市。
國巨公告重申併購後對雙方產生效益，包括能提供更多的研發資源，促進芝浦電子的技術領先地位；投入財務資源，支持芝浦電子成長；提升芝浦電子在日本的生產能力和設備，為未來成長做準備；透過國巨全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，加速提高全球市占率，特別是在美洲及歐洲地區。
針對併購對每股淨值及每股盈餘的影響，國巨則說，整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，擴展感測器業務，收購後對集團的每股淨值及每股盈餘將有正面助益。
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