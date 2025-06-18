快訊

稱不會暗殺伊朗最高領袖 川普：美國漸漸失去耐性

相對論／蔣萬安家「深夜食堂」 父子療癒時光

高溫炎熱午後雷雨 未來10天無梅雨鋒擾台 吳德榮曝颱風生成機率

國巨收購芝浦 二度延後

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（17）日宣布，二度延長對日商芝浦電子（Shibaura Electronics）的收購案時間，至7月1日結束，收購目標公司普通股數量為15,246,293股，若最終有效應賣之股數未達預定收購股數，但達最低收購股數7,623,147股（約當預定收購股數之50%）時，公開收購的數量條件仍告成就。

董事長陳泰銘先前強調，併購芝浦電子「不屈不撓」，短期以收購超過50%股權為目標，未來不排除持續增加收購比重、延長公開收購時間，目標使芝浦電子變成國巨集團100%子公司，芝浦電子也將在日本下市。

國巨公告重申併購後對雙方產生效益，包括能提供更多的研發資源，促進芝浦電子的技術領先地位；投入財務資源，支持芝浦電子成長；提升芝浦電子在日本的生產能力和設備，為未來成長做準備；透過國巨全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子在全球市場的客戶覆蓋範圍，加速提高全球市占率，特別是在美洲及歐洲地區。

針對併購對每股淨值及每股盈餘的影響，國巨則說，整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，擴展感測器業務，收購後對集團的每股淨值及每股盈餘將有正面助益。

日本 國巨 併購

延伸閱讀

0050真能躺賺？20年年化報酬率曝光 網揭ETF最大風險：順序錯穩也會賠

0050分割後47元能買嗎、怕下跌、又能漲到300塊？網喊：放到見佛祖都沒問題

00918、00919、00878、0056、00713「輪迴式」買法領息！小犬：無限形成現金再投資機制

國巨：芝浦邀會面已敲定 收購可獲日本政府核准

相關新聞

Meta 吃罰單 高層將訪台…數發部：樂見企業重視打詐議題

打詐專法上路後，Meta因違反數位平台廣告實名制，上月才剛有兩案被數位發展部開罰100萬元，隨後又有23案調查中，市場傳...

AI新十大建設 預算加碼…打造矽光子、量子電腦、智慧機器人國家級實驗室

國發會、國科會昨（17）日向行政院報告「AI新十大建設」草案，據規畫，未來四年（2025年至2028年）將至少投入1,9...

半導體三強 進擊面板級封裝…引爆新一波搶單大戰

扇出型面板級封裝（FOPLP）被譽為下世代先進封裝顯學，晶圓代工龍頭台積電、半導體封測一哥日月光、記憶體封測龍頭力成等半...

政府阻詐 要硬起來

根據信賴科技業者GASA & Whoscall《亞洲詐騙調查報告》，詐騙集團專門鎖定用戶數最多的社群平台行騙，Meta旗...

國巨收購芝浦 二度延後

被動元件大廠國巨昨（17）日宣布，二度延長對日商芝浦電子（Shibaura Electronics）的收購案時間，至7月...

玉晶光今年營運有望攻頂 同步搶進人形機器人、AI 智慧眼鏡

光學鏡頭廠玉晶光第3季迎來傳統旺季，董事長陳天慶昨（17）日預告，下半年訂單量比去年同期多，旺季效應可期，今年營運拚優於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。