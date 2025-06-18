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玉晶光今年營運有望攻頂 同步搶進人形機器人、AI 智慧眼鏡

經濟日報／ 記者劉芳妙／台中報導
玉晶光董事長陳天慶。聯合報系資料照
玉晶光董事長陳天慶。聯合報系資料照

光學鏡頭玉晶光（3406）第3季迎來傳統旺季，董事長陳天慶昨（17）日預告，下半年訂單量比去年同期多，旺季效應可期，今年營運拚優於去年。總經理郭英理則透露，目前產能已吃緊，除了既有手機應用之外，同步搶進當紅的人形機器人與AI智慧眼鏡商機。

玉晶光去年營收231.82億元，年增近7%，每股純益38.35元，營收、獲利同寫新猷創新高，以陳天慶釋出展望來看，今年營運有望再攻頂，惟仍須留意匯率與全球景氣變化。

因應地緣政治風險，陳天慶昨日首度透露，內部有評估前往越南、泰國、馬來西亞等東南亞國家設廠的可能性，但目前仍未決定，畢竟川普政府關稅政策還未拍板定案。

外界點名，玉晶光是高純度的蘋概股，與大立光並列iPhone鏡頭供應商，來自iPhone營收占比高達八、九成。此前，大立光董事長林恩平已釋出8月以前拉貨動能有望「月月高」，目前產能已滿載的訊息，玉晶光昨天加入喊多，透露下半年iPhone 17系列新機拉貨潮仍值得期待。

玉晶光昨天召開股東會，陳天慶看好，第3季進入傳統旺季，6月因新機備貨潮，預期營運有望回溫，依客戶釋出訂單展望，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年。

郭英理指出，目前產能已緊張，6月已進入新機備貨潮，仍視新產品良率爬坡狀況。今年新產品技術有突破，潛望式鏡頭開發較預期順利，且訂單量也較去年多，可以爭取多少份額取決價格及品質而定。

針對關稅及匯率影響，陳天慶表示，匯率波動很難避免，5月營收較為疲弱，惟6月在新機出貨帶動下，有望逐步向上。至於關稅議題，玉晶光並未直接出貨美國，因此沒有影響，但憂心整體經濟環境影響終端買氣。

談到當紅的AI智慧眼鏡及機器人布局進展，郭英理表示，人形機器人已送樣中；AI智慧眼鏡目前以美系客戶為主，陸系客戶亦有合作中，目前玉晶光是AI智慧眼鏡鏡頭最大出貨廠商。

玉晶光昨天會中全面改選九席董事（含三席獨董）。新任董事名單為：陳天慶、陳奕君、陳柏晟、林建興（新任）、田嘉昇、廖鉦達，以及獨董洪明儒、吳志正、嚴文筆（新任）。同時會中也通過去年度盈餘配發18元現金股利。玉晶光昨天在外資法人買盤力挺下，終場收400元整數價位，上漲8.5元。

董事長 玉晶光 光學鏡頭

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