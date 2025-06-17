叡揚最新模組「AI Copilot」雲端整合應用 6月26日問世

根據內政部統計，2024 年底台灣總人口降至 2,340 萬 222 人，創下近 11 年新低，年減逾 2 萬人。隨著少子化、高齡化趨勢加劇，企業人力資源持續緊縮，加速推動 AI 與數位轉型，已成為強化營運效率與韌性的關鍵解方。軟體大廠叡揚（6752）17日宣布，團隊為回應企業效率需求，將於6月26日開幕的「未來商務展」上，正式發表Vital CRM新模組「AI Copilot」；該產品導入大語言模型技術，抓取內部知識庫、成交經驗與歷史紀錄，協助客服、業務及行銷團隊快速取得精準建議、強化專業回應，全面提升作業效率與客戶體驗。

叡揚分享，在實務應用中，AI Copilot 能即時分析客戶脈絡與產品資料，輔助業務人員生成個性化提案內容，縮短成交周期；於客服流程方面，則可自動產出回覆草稿，預估可減少 60–80% 的重複處理作業，有效降低人工負擔與新人訓練成本。行銷團隊亦可透過 AI 整合的互動紀錄與客戶輪廓，快速制定具關聯性的內容策略，強化精準行銷成效。不僅如此，團隊旗下Vital 雲端系列產品，也將全面導入 AI 技術，體現叡揚10 多年在人工智慧領域的技術研發成果。

Vital Finance 藉由影像辨識技術簡化請款流程；Vital NetZero 以 AI 建立能源基線模型與辨識紙本電費單據，有效提高碳盤查數據精準度與作業效率；Vital OD 搭載 Deep OCR 紙本來文自動辨識，提升收文效率；Vital Knowledge 結合 AI 口語互動與智慧摘要生成，快速取得專業解答，加速知識資源流通與再利用；Vital VDU 可大量辨識憑證影像，顯著節省人力時間；且近期將推出 Vital 招募管理系統，應用 AI 強化人才招募決策與篩選效率。

Vital 雲端服務同時具備高度整合性，提供單一帳號登入（SSO）機制登入 Vital 全系列服務。特定服務提供 API，提供第三方合作夥伴如雲端總機（EVOX 易喂）、SUPER 8 Studio 等整合，協助企業彈性構建數位營運架構，滿足多元業務場景所需。團隊也將在現場同步展示 C.ai 聊天機器人服務平台，以簡潔的 no/low code 特性高效串接企業各類系統，並彈性介接多元生成式 AI 模型以實現智慧 Chatbot 與自動化 AI 服務，應用情境包括人力資源、客服 、行銷和生產製造等多元領域。