叡揚最新模組「AI Copilot」雲端整合應用 6月26日問世
根據內政部統計，2024 年底台灣總人口降至 2,340 萬 222 人，創下近 11 年新低，年減逾 2 萬人。隨著少子化、高齡化趨勢加劇，企業人力資源持續緊縮，加速推動 AI 與數位轉型，已成為強化營運效率與韌性的關鍵解方。軟體大廠叡揚（6752）17日宣布，團隊為回應企業效率需求，將於6月26日開幕的「未來商務展」上，正式發表Vital CRM新模組「AI Copilot」；該產品導入大語言模型技術，抓取內部知識庫、成交經驗與歷史紀錄，協助客服、業務及行銷團隊快速取得精準建議、強化專業回應，全面提升作業效率與客戶體驗。
叡揚分享，在實務應用中，AI Copilot 能即時分析客戶脈絡與產品資料，輔助業務人員生成個性化提案內容，縮短成交周期；於客服流程方面，則可自動產出回覆草稿，預估可減少 60–80% 的重複處理作業，有效降低人工負擔與新人訓練成本。行銷團隊亦可透過 AI 整合的互動紀錄與客戶輪廓，快速制定具關聯性的內容策略，強化精準行銷成效。不僅如此，團隊旗下Vital 雲端系列產品，也將全面導入 AI 技術，體現叡揚10 多年在人工智慧領域的技術研發成果。
Vital Finance 藉由影像辨識技術簡化請款流程；Vital NetZero 以 AI 建立能源基線模型與辨識紙本電費單據，有效提高碳盤查數據精準度與作業效率；Vital OD 搭載 Deep OCR 紙本來文自動辨識，提升收文效率；Vital Knowledge 結合 AI 口語互動與智慧摘要生成，快速取得專業解答，加速知識資源流通與再利用；Vital VDU 可大量辨識憑證影像，顯著節省人力時間；且近期將推出 Vital 招募管理系統，應用 AI 強化人才招募決策與篩選效率。
Vital 雲端服務同時具備高度整合性，提供單一帳號登入（SSO）機制登入 Vital 全系列服務。特定服務提供 API，提供第三方合作夥伴如雲端總機（EVOX 易喂）、SUPER 8 Studio 等整合，協助企業彈性構建數位營運架構，滿足多元業務場景所需。團隊也將在現場同步展示 C.ai 聊天機器人服務平台，以簡潔的 no/low code 特性高效串接企業各類系統，並彈性介接多元生成式 AI 模型以實現智慧 Chatbot 與自動化 AI 服務，應用情境包括人力資源、客服 、行銷和生產製造等多元領域。
叡揚強調，旗下Vital雲端服務持續拓展整合應用版圖，協助企業與機關在充滿挑戰的營運環境中保持競爭優勢，舉例來說，鋁門窗業者錦鋐就曾以該平台，將客服回應時間縮短至 5 分鐘內，解決高峰時段應答延遲問題，並成功打造 24 小時智慧服務機制，提升顧客滿意度與品牌信任。至於InsAI.FS 財報智慧辨識系統則結合電腦視覺技術與多模態混合圖像檢索系統之專利技術，實現對文件影像的結構理解，提升處理財務報表的效率，於上線 10 個月內協助金融業處理超過 5,000 筆貸款申請，有效支援高峰期作業需求，並降低新進人員的學習門檻，並協助從數位轉型到 AI 賦能的布局。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言