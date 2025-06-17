國巨：公開收購日本芝浦 期限延長至7月1日
被動元件大廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）持續進展，國巨今天晚間宣布，公開收購期限由原先的6月19日延長至7月1日。
國巨從5月9日起以每股6200日圓公開收購芝浦電子股權，國巨今晚在英文新聞稿中說明，由於芝浦電子今天提交第67期年度證券報告，國巨修正相關公開收購申報書。
國巨指出，依據日本金融商品交易法（FinancialInstruments and Exchange Act）相關規定，將公開收購芝浦電子期間，從原定5月9日至6月19日，更改延長至7月1日。
國巨表示，延長公開收購期間是依據金融商品交易法規定的強制性延長措施辦理，主因是提交修正後的公開收購申報書，預計今年第3季完成公開收購作業。
國巨在5月底股東會時透露，先以收購超過50%比重為短期方向，未來不排除增加收購比重、延長公開收購時間，目標讓芝浦電子成為國巨集團100%子公司，芝浦電子未來將在日本下市。
根據資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻產品，也布局溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。
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