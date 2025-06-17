中華電信2025數位創新應用系列賽啟動 聚焦AI應用

中華電信今（17）日舉辦「2025中華電信數位創新應用系列賽」宣告記者會，今年「2025中華電信數位創新應用系列賽」涵蓋「智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」及「FunPark 童書星創獎」二大賽事，總獎金高達210萬元。

中華電信近年積極發展自主AI（人工智慧）技術與創新應用，記者會現場以中華電信董事長簡志誠的身形與聲音為藍本的AI分身驚喜現身，與主持人同步介紹賽事重點，這是國內電信業首創由企業領導參與的生成式AI落地實演，充分展現該電信研究院科技少林寺的技術實力與亮眼成果。

簡志誠表示，中華電信致力推動數位創新應用，透過賽事激發跨界創意，結合產官學界量能，扶植產業創新及培育新創人才。AI時代核心，不僅是技術，更在於落地應用與創造價值。中華電信將持續以平台能量、技術開放與跨界整合，加速培育AI人才、推廣多元應用場景，實現智慧島嶼藍圖。

2025年「智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選活動」自5月20日起開放線上報名。面對AI技術迅速發展與需求日益提升，本屆賽事全面升級，聚焦智慧文化、智慧製造、智慧醫療、智慧環境、智慧生活、智慧交通、智慧金融七大應用領域，以5G結合AI，鼓勵團隊提出創新解決方案，回應產業實務需求，同時呼應永續發展目標，協助產業數位轉型，攜手打造「智慧驅動、數位韌性、永續未來」。

「FunPark童書夢工廠」為全台最大多樣化閱讀型態的兒童多螢數位內容平台，深受國小師生與親子喜愛。今年賽事升級更名為「FunPark童書星創獎」成為全台首座專為數位繪本設計的大獎，今年參賽年齡擴大至15歲以上，廣邀全民投入繪本創作，並增設「出版組」獎項，徵選國內已出版之原創數位繪本，邀請文化部擔任合作單位，吸引出版社與創作者參與，提升商轉媒合機會，更推出「數位繪本大學」課程，涵蓋AI與版權議題，接軌AI產業趨勢，打造完善出版與創作生態，促進出版產業升級。